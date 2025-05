A 26900 euros, le Nissan Qashqai N-Style mérite le détour

Nissan Qashqai N-Style

Les prix des voitures neuves ont tendance à être de plus en plus élevés, et désormais le prix d’appel d’un SUV compact atteint vite les 35000 euros en neuf, voire davantage ! ( 38990 euros pour un Peugeot 3008 Allure Hybrid 145, et 36600 euros pour un Renault Austral Evolution Mild Hybrid Advanced 130 ch ). Quand Nissan propose une série spéciale sur le Qashqai à 26900 euros, avouez qu’on a de quoi être interpellé !

L’équipement du Qashqai N-Style

Extérieurement, ce Qashqai N-Style s’offre la peinture métallisée, des rails de toit gris satiné, des inserts de pare-chocs avant et arrière gris satiné, des coques de rétroviseurs gris mat, mais aussi des jantes alliage 19″ et des vitres arrière surteintées. A ce tarif, on aurait pu s’attendre à moins !

A l’intérieur, la dotation comprend une sellerie en tissu et TEP, un double écran de 12,3″, Google Built-in et plus de 50 applications dont Google Map, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la caméra 360° AVM 3D, Drive Assist, les radars de stationnement avant et arrière, et le système d’ouverture et de démarrage sans clé « Intelligent Key ».

Pas mal du tout à ce niveau de prix.

Une motorisation MHEV en boite manuelle

Pas de motorisation full hybride e-Power pour cette série spéciale, qui se contente du petit bloc moteur hybride MHEV de 140 ch. Un moteur encore associé à une boite manuelle à 6 rapports, ce qui se fait rare ! Ce quatre cylindres 1.3 turbocompressé de 140 ch développe un couple moteur de 240 Nm, et n’affiche pas des performances particulièrement relevées. Il faut par exemple 10,2 s pour parcourir le 0 à 100 km/h. Si la consommation mixte est correcte avec 6,5 L, les rejets de CO2 compris entre 144 et 145 g feront écoper ce SUV compact d’un malus écologique. Celui-ci sera conséquent, de 2049 à 2205 euros selon la configuration du véhicule.

Bilan

Le rapport prix-équipements de ce Qashqai est très intéressant, et à ce tarif ce SUV japonais enterre la concurrence. Dommage qu’il pâtisse d’un malus écologique qui ajoute plus de 2000 euros à la facture finale. Il n’empêche qu’à moins de 30000 euros clés en main, ce Qashqai N-Style est intéressant, et ne sera disponible qu’à 500 exemplaires en France. A vous de jouer !

