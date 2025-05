Les prix et la gamme de la Renault 4 E-TECH 2025

Renault 4 E-TECH 2025

Disponible sur commande mais pas encore en concessions, la Renault 4 E-TECH est l’équivalent en SUV de la petite Renault 5 E-TECH. Ce revival de la 4L bien connue des français est donc 100 % électrique, et mise sur son design, ses équipements modernes ainsi que ses aspects pratiques.

Nous ne manquerons pas de vous en proposer un essai détaillé dès que possible !

Renault 4 E-TECH Evolution

La dotation de série de la Renault 4 E-TECH Evolution comprend : les jantes tôles 18″ avec enjoliveurs bi-ton 18 » jogging, la sellerie textile matelassé gris, avec surpiqûres bleu, blanc, rouge, la climatisation automatique, la réplication smartphone, les radars de recul ( obligatoires en raison des normes GSR2 ), le système multimédia openR 10,1 » : radio, DAB, 4 haut-parleurs, l’instrumentation de bord 7 », le régulateur et limiteur de vitesse, le frein de parking assisté, la pompe à chaleur, la charge V2L, et la caméra de recul.

Avec la batterie de 40 kW, l’autonomie confort officielle est de 308 km. Avec la plus grosse batterie de 52 kW, l’autonomie grimpe à 408 km. Mais comme vous allez le voir, la « petite » motorisation de 120 ch n’est plus proposée sur les finitions suivantes.

Renault 4 Autonomie urbaine 120 ch : 29990 euros

Renault 4 Autonomie confort 150 ch : 33490 euros

Renault 4 E-TECH Techno

La version Techno est logiquement le coeur de gamme, et nécessite un supplément de 2000 euros. L’équipement s’enrichit de nombreux éléments supplémentaires qui font partie de la dotation de série : openR link 10,1 » : navigation, Google intégré, précond. charge DC, audio Arkamys Auditorium, sellerie textile 100% recyclé « jean » matelassé avec surpiqûres cuivre / textile refined bleu foncé, jantes alliage diamantées noires 18 » sixties, barres de toit fixes longitudinales noires en aluminium, éclairage d’ambiance 3 zones, rétroviseurs extérieurs à commande électrique, dégivrants et rabattables électriquement, Multi-sense, pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans.

Renault 4 Autonomie confort 150 ch : 35490 euros

Renault 4 E-TECH Iconic

En haut de gamme, la version Iconic est encore mieux équipée avec en série : pack parking (aides au parking avant, arrière et latéral, parking mains-libres), active driver assist : conduite semi-autonome (adaptation au trafic, centrage dans la voie), régulateur de vitesse intelligent : gestion automatique de la vitesse et des courbes, sièges avant chauffants, éclairage d’ambiance 4 zones, jantes alliage diamantées noir 18 » parisienne, volant chauffant, vitres et lunette arrière surteintées et hayon électrique mains-libres.

Renault 4 Autonomie confort 150 ch : 37490 euros