La nouvelle Citroën C3 cartonne plus qu’on ne le croit

Les portes ouvertes de la Citroën C3 en 2024 – photo : Olivier Sibani

Commercialisée depuis 2024 avec des livraisons qui ont débuté après la dernière rentrée, la nouvelle Citroën C3 a créé rapidement un véritable engouement. Sa recette ? Abandonner le profil classique des 208 et Clio pour un profil de petit crossover, avec un design totalement repensé, le tout associé à des prix canon pour concurrencer Dacia. Une petite révolution !

Un placement prix payant

Initialement placée à 14990 euros en prix d’appel, la Citroën C3 a depuis pris une petite augmentation de 250 euros. Mais à 15240 euros, elle demeure très compétitive sachant qu’elle est motorisée par un bloc essence de 100 ch. Face à elle, la Dacia Sandero commence plus bas à 12990 euros seulement, mais avec un moteur de 65 ch anémique, et sans la climatisation ! Une Sandero Essential ECO-G 100 avec option climatisée sera facturée 15350 euros, soit un peu plus que la Citroën.

Etre moins chère que la Dacia Sandero : avouez que la C3 fait fort. Il s’agit en fait du nouveau positionnement de Citroën au sein de Stellantis, qui vise à concurrencer Dacia.

Les chiffres de vente sont logiquement payants, puisque Citroën a immatriculé en janvier 2025 un total de 4587 C3 thermiques. Voilà qui situe la Citroën C3 à la 5ème place des meilleures ventes en France, derrière les 208, Clio, Sandero et 2008. Sauf que…la ë-C3 n’est pas comprise dans ces chiffres. La version électrique de la citadine apparait à la 16ème place, avec 1548 exemplaires. En additionnant les deux types de motorisation, la C3 est donc devant sa cousine 208, dont les ventes intègrent bien la e-208 électrique.

Les livraisons de la Citroën C3 ont débuté à la dernière rentrée

Une réussite en électrique, mais derrière la R5

En ventes cumulées, la C3 est donc la reine du bal. Même si en thermique, elle est située derrière la Sandero, qui n’existe pas en électrique.

Et en ventes purement électriques, la ë-C3 est distancée par la Renault 5 E-TECH avec ses 2813 exemplaires, une différence très nette ! Citroën pourra encore compter sur la variante électrique la moins chère, attendue cette année avec un prix de 20000 euros, contre 23300 euros pour la version électrique de base actuellement au catalogue.

Ce début de carrière est donc prometteur pour la petite Citroën, qui poursuit une success story entamée il y a plus de 20 ans. Attention toutefois à une nouvelle concurrente dont les livraisons n’ont pas encore démarré, sa cousine, la Fiat Grande Panda qui sera proposée en hybride dès 18900 euros.