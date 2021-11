DS 7 Crossback Elysée : la nouvelle voiture présidentielle

DS 7 Crossback Elysée

L’Elysée a toujours bénéficié pour les présidents de la république de voitures spécifiques, préparées sur mesure. Une nouvelle venue fait son entrée dans le garage de l’Elysée : la DS 7 Crossback Elysée. A première vue, ce n’est pas une première pour ce modèle.

Emmanuel Macron avait déjà sélectionné un DS 7 Crossback pour son investiture. Cette voiture a été utilisée pour remonter les Champs Elysées jusqu’au palais de l’Elysée, en mai 2017 : plusieurs mois avant la commercialisation du modèle ! Une modification avait été apportée avec un toit découvrable, en lieu et place du toit panoramique. Cet exemplaire a ensuite été exposé au public au sein du DS World à Paris.

Pour ce nouveau DS 7 Crossback, les modifications ont cette fois-ci été plus importantes. La longueur a été revue à la hausse, à 4,79 m, avec un empattement allongé de 20 cm. Une différence qui se situe au niveau de l’espace arrière bien entendu, pour permettre d’aménager un bureau de travail à l’arrière. Digne d’une voiture présidentielle, l’espace aux jambes atteint les 545 millimètres. DS Automobiles a remplacé la banquette trois places par deux sièges arrière individuels avec confection façon bracelet de montre. Il s’agit d’un cuir noir basalte, qui s’accorde parfaitement avec un ciel de toit exclusif en Alcantara. La dotation comprend également des ports USB, des chargeurs sans fil et un porte-documents central ouvert.

DS 7 Crossback Elysée

Le président de la république pourra se déplacer en mode zéro émission, car la motorisation retenue est la version hybride rechargeable de 300 ch. La marque ne nous dit pas si le niveau de puissance a été relevé pour compenser le surpoids de l’allongement et surtout du blindage intégral !

Esthétiquement, la présentation diffère des modèles de série par la présence de jantes alliage noires exclusives en 20″. La panoplie Elysée comprend les feux flash bleu/rouge dans la calandre, les badges RF sur les portes avant, et tricolores sur la face avant et le coffre. Sans oublier l’antenne pour un « système de télécommunication dédié à la Présidence de la République ». La carrosserie semble noire, mais il s’agit en fait de la teinte Bleu Encre.

Depuis la seconde guerre mondiale, pas moins de 7 présidents de la république ont utilisé des DS. Le Général de Gaulle en était fan, et a bénéficié d’une DS avec carrosserie spécifique : la fameuse 1-PR-75 réalisée par Chapron avec 6,53 m de long ! Pompidou lui, avait jeté son dévolu sur la SM. Là encore, une version spéciale a été élaborée par Chapron : une découvrable 4 portes ! Plus récemment, François Hollande a utilisé une DS 5 préparée par Citro¨ën avec un toit ouvrant intégral à lamelles pour son investiture. Un exemplaire qui ne sera pas intégré dans le parc de l’Elysée. Et pas parce qu’elle avait été inondée…

