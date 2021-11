Test du Kit Brosses de nettoyage auto Vikan

Kit de Démarrage Gamme Transport VIKAN

Pour pouvoir affronter l’automne sereinement au volant de son véhicule, il est primordiale de soigner la carrosserie de votre auto afin de la protéger contre les différents éléments agressifs comme : la pluie, le brouillard, la boue, etc., autant de polluants qui forment ce qu’on appelle « le film routier ».

Mais comment nettoyer sa voiture sans la rayer et en minimum de temps ? Voilà, un dilemme auquel notre rédaction va tenter de répondre, en testant la gamme de brosses pour auto du spécialiste Vikan.

S’il existe plusieurs solutions pour nettoyer son véhicule, tel que le lavage en station automatique (rouleaux), des erreurs sont également à éviter au moment de nettoyer son véhicule à la main.

Il faut dire que la propreté d’une voiture en dit long sur la personne qui la conduit. En effet, en plus de garantir le bon état de votre carrosserie, un véhicule propre c’est également le reflet votre image.

Néanmoins, si nettoyer son véhicule dans les règles de l’art requiert beaucoup de temps et surtout d’efforts. Autant vous dire, qu’un simple coup de jet d’eau ne suffit pas, la solution ? La brosse de nettoyage auto ?

Pour assurer une qualité de nettoyage irréprochable, le spécialiste Vikan propose différents kit de la lavage pour carrosserie, des équipements innovants pour apporter un réel confort d’utilisation.

Située au Danemark et forte de plus d’un siècle d’expérience, VIKAN est le premier fournisseur d’outils de nettoyage pour l’industrie agroalimentaire et les autres secteurs nécessitant une hygiène rigoureuse.

La gamme Vikan Transport compte plus de 70 outils de nettoyage professionnels conçus pour nettoyer l’intérieur et l’extérieur des véhicules de façon parfaitement efficace.

Comme son nom l’indique la brosse de lavage auto, est un équipement spécifique qui vous permet de nettoyer votre carrosserie le plus efficacement possible.









En outre, ce kit intègre : une brosse pour véhicule à manche long, fibres souples fleurées, 1 brosse polyvalente de 290 mm, 1 brosse de 270 mm à passage d’eau 250 mm fibres souples fleurées, 1 brosse à jante de 65 mm noire, 1 manche aluminium télescopique à passage d’eau avec fixation à raccord rapide et robinet ON/OFF (1 060 à 1 600 mm).

La brosse de lavage spéciale auto, se compose généralement d’un manche télescopique et d’une brosse de qualité. Notre brosse Vikan, ne déroge pas à la règle avec des matériaux de très belle facture.









La brosse de lavage auto permet d’éliminer les tâches les plus tenaces sur votre carrosserie, sans aucun risque de micro rayures sur la peinture. Combinée au manche télescopique à passage d’eau de la gamme ergonomique, les brosses de nettoyage peuvent être déployées aussi rapidement

A l’usage :

Tout d’abord, il convient de saluer l’ergonomie très aboutie du manche télescopique qui offre une parfaite prise en main.









La brosse de nettoyage VIKAN permet d’atteindre les zones les plus difficiles comme le toit de la voiture ou les soubassements de caisse.

Par ailleurs, saluons également au passage la parfaite étanchéité du connecteur de raccordement, ce qui permet de conserver les mains au sec.

Cette brosse peut-être aussi bien utilisée pour le nettoyage de la carrosserie du véhicule autant que le pare-brise ou bien les blocs optiques. Les fibres souples de la brosse ne laisseront pas de rayures sur votre véhicule tout en nettoyant efficacement les saletés.

A noter, que le manche dispose d’un revêtement en polypropylène pour une excellente prise en main tandis que les rebords en caoutchouc servent à éviter tout risque de choc avec la carrosserie.

La rigidité et solidité du manche télescopique durant nos différents tests de nettoyages augurent une belle résistance dans le temps.

Les brins de haute qualité de la brosse garantissent un nettoyage efficace et tout en douceur des différentes parties de la carrosserie.









A noter, que le manche télescopique en aluminium anodisé offre une longueur de 160 à 278 cm, de quoi atteindre les zones les plus difficiles d’accès, un bon point pour nettoyer le toit d’un SUV ou bien les soubassements des bas de caisse.

Le Set de brosses manuelles : pour une finition parfaite dans les moindres détails











Il est vrai que lorsqu’on nettoie l’extérieur de sa voiture, on ne pense pas toujours à passer dans les petits interstices où certaines saletés peuvent être oubliées. Mais c’est sans compter cette propositions de brosses manuelles Vikan qui permettent de réaliser un travail de nettoyage avec grande précision.

Au niveau du nettoyage des jantes, force est de reconnaître que la brosse de nettoyage VIKAN nous a donné entière satisfaction. En outre, la brosse apporte un réel confort d’utilisation, tandis que les petites brosses spécifiques permettent d’atteindre les zones les plus compliquées des jantes.









A l’usage, force est de reconnaître que les poils des différentes brosses du kit Vikan éliminent efficacement les fines pellicules de saleté sans laisser de traces, tout en respectant la peinture, lavages auprès lavages.

En outre, l’alimentation en eau de la brosse présente un vrai plus en matière de flexibilité et permet de réaliser un rinçage de la carrosserie dans les règles de l’art.

Enfin, les différentes brosses livrées dans le KIT VIKAN, permettent d’atteindre et de nettoyer efficacement les moindres recoins de votre carrosserie.









Toutes les brosses qui composent ce Kit Vikan sont fabriquées avec du crin de très bonne qualité. Par conséquent, vous ne risquez pas de rayer votre belle carrosserie.

Enfin, en raccordant le connecteur du manche à l’arrivée d’eau, la brosse projette de l’eau sur la carrosserie pour venir à bout des saletés les plus tenaces. A noter, que le manche de la brosse dispose d’une vanne d’arrêt pour l’arrivée d’eau, pratique lors des différentes phases de lavage, rinçage de la mousse.









Notre avis :

Le Kit de Démarrage Gamme Transport VIKAN s’avère très pratique d’utilisation et sûre pour la peinture de votre auto. Le manche télescopique se montre très confortable d’utilisation pour nettoyer le pare-brise, le toit et toutes les autres zones inaccessibles de votre auto.

Tandis que le raccordement direct au tuyau d’arrosage, facilite l’opération de rinçage afin d’offrir un rendu exceptionnel.

Les brosses de lavage VIKAN assurent un nettoyage de qualité pour une voiture étincelante tout en respectant votre carrosserie.

Cette brosse à la fabrication de belle facture pourra vous accompagner très longtemps sans pour autant perdre de ses qualités intrinsèques.

Il s’agit incontestablement, d’un matériel de qualité pour qui souhaite prendre soin de sa voiture avec un nettoyage précis.

Référence produit : Kit de Démarrage Gamme Transport avec raccord ON/OFF VIKAN

Code fabricant : 990054

Site internet : https://www.vikan.com/fr/