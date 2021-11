La Mercedes Classe C 300 e hybride rechargeable est disponible

Mercedes ouvre les commandes de sa nouvelle Classe C, pour la version hybride rechargeable. Cette Mercedes C 300 e est proposée d’ores et déjà en berline, et sera également proposée en break dès le mois de décembre 2021.

Les prix débutent à 58800 euros pour la berline, et à 60400 euros pour le break. C’est donc 8350 euros de plus que la C 200 essence qui utilise le même moteur essence de 204 ch + 20 ch grâce à l’hybridation légère.

Mercedes Classe C 300 e hybride rechargeable

Cette nouvelle version est une hybride rechargeable essence, et Mercedes annonce aussi l’arrivée prochaine de versions hybride rechargeables diesel. Cela alors que le constructeur a déjà annoncé avoir arrêté le développement de voitures hybrides rechargeables diesel…L’association des deux technologies peut en effet surprendre, même si le rendement est très intéressant. Ces versions devraient surtout intéresser les flottes d’entreprise. Si vous êtes un particulier, et pour la future revente de votre voiture en cas d’achat classique, nous vous conseillons plutôt d’opter pour cette motorisation C 300 e.

Elle associe un quatre cylindres de 1999 cm3 qui développe 204 ch et 320 Nm de couple à un moteur électrique de 129 ch et 440 Nm. La puissance cumulée est fixée à 313 ch, et le couple à 550 Nm. Un niveau plus que confortable, qui permet d’aller taquiner les 245 km/h en vitesse de pointe sur autobahn. En électrique, la vitesse est bridée à 140 km/h pour préserver les batteries. Au niveau du 0 à 100 km/h, Mercedes annonce un temps de 6,1 s plutôt canon.

Cette Classe C hybride rechargeable est aussi très bien pourvue en autonomie électrique avec des chiffres annoncés entre 99 et 111 km. Soit le meilleur niveau proposé actuellement par les constructeurs.

Pour recharger la batterie, les ingénieurs Mercedes ont travaillé sur la puissance de la récupération d’énergie qui est supérieure à 100 kW. La conduite peut aussi se faire en utilisant la seule pédale d’accélérateur : un simple lever de pied permet d’utiliser le freinage régénératif et donc évite d’utiliser le freinage hydraulique traditionnel.

Cette nouvelle version de Classe C devrait représenter une belle part des ventes en Europe, à suivre !

Mercedes C 300 e