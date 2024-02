Essai Jeep Compass 4xe : que vaut ce SUV hybride rechargeable ?

Si on revient quelques années en arrière, Jeep proposait encore un Cherokee dans la lignée de nombreuses générations. Mais c’est ensuite le Compass qui a été installé en coeur de gamme, avec de nouvelles ambitions. Lesquelles ont été encore renforcées avec l’arrivée de cette motorisation hybride rechargeable 4xe. Désormais Jeep mise à fond sur l’électrification, afin de survivre sur un marché européen dominé par les contraintes réglementaires et les malus écologiques. Produit en Italie, ce modèle mondial est aussi fabriqué en Inde, au Brésil et au Mexique, ce qui permet au constructeur américain de le vendre dans une centaine de pays dans le monde.

Alors que vaut ce Jeep Compass 4xe PHEV ?

Un design typiquement Jeep

Avec 4,40 m de long, le Jeep Compass se situe en concurrence frontale avec des stars françaises comme le Peugeot 3008.

Esthétiquement, ce Jeep Compass est parfaitement dans l’ADN de la marque : impossible de le confondre, surtout pour sa face avant caractéristique.

De profil, une large ligne chromée court sur la partie supérieure du vitrage latéral, avant de venir redescendre le long de la lunette arrière pour faire le tour de la voiture. Les passages de roues de forme carrée en imposent, de même que la garde au sol : le côté baroudeur est parfaitement revendiqué.

Jeep Compass 4xe

Cette version Limited ( désormais renommée Altitude) est habillée d’une peinture métallisée Blue Shade. Il est possible d’opter pour un toit noir, qui nécessite une rallonge de 550 euros.

A l’arrière on retrouve aussi le badge 4xe avec un « e » bleu sur la gauche du hayon.

Vie à bord : un Compass bien équipé

Rien de révolutionnaire dans l’aménagement de ce Compass, mais les équipements technologiques du moment sont bien présents.

Certains détails pourront faire un peu « old school » : à l’image du levier de vitesses, qui tend désormais à disparaitre dans les voitures de nouvelle génération, ou encore aux commandes de climatisation qui deviennent assez rares sous cette forme. Même chose pour les commodos, pas très quali à la prise en main. La qualité de finition justement, parlons-en : il ne faut pas s’attendre à une rigueur digne d’un SUV premium venu d’Allemagne. Ce Jeep Compass est à l’image des Jeep, plus axé sur les fonctionnalités que sur la qualité visuelle. Ajoutons que ce modèle est produit en Italie, dans l’usine de Melfi qui assemble également les Fiat 500X et Jeep Renegade.

La présentation intérieur du Jeep Compass est classique mais agréable

Le système d’infodivertissement UConnect s’affiche ici sur un écran central de 10,1″. Au programme : Apple Carplay et Android Auto sans fil, ainsi que l’assistant vocal d’Amazon, Alexa.

A l’arrière, les deux places latérales sont confortables et disposent d’un bel espace aux jambes et en garde au toit. En revanche la place centrale n’est pas logée à la même enseigne : le tunnel central est assez large au niveau du plancher, et surtout le dossier de cette place est très raide, puisqu’il fait surtout office d’accoudoir escamotable.

A l’arrière, la place centrale est tout sauf confortable

Ce Jeep Compass sera donc surtout une voiture à vivre à quatre personnes.

Du côté du coffre, le volume perd 18 litres par rapport aux versions thermiques : avec 420 litres, la contenance n’est pas ridicule mais pas impressionnante non plus.

Le coffre devrait convenir pour une petite famille

A conduire : une hybridation rechargeable au top ?

Jeep propose une motorisation Mild Hybrid, secondée de cette version PHEV qui dispose d’un 1.3 Turbo T4 de 130 ch, et d’un moteur électrique à l’arrière. La puissance cumulée grimpe ainsi à 190 ch et permet de profiter d’une transmission 4×4. Si la version e-Hybrid se contente de deux roues motrices, cette version 4xe hybride rechargeable permet de bénéficier de la transmission intégrale.

Deux moteurs électriques font ainsi partie de cette motorisation PHEV : un moteur électrique de 60 ch est placé sur le train arrière, alors que le premier fait office de générateur en permettant au moteur essence de recharger les batteries.

Trois modes de conduite sont proposés au conducteur : Hybride, Electric et E-Save.

Le petit moteur essence T4 de 130 ch n’est pas un foudre de guerre

Au volant, la direction se révèle assez souple et peu communicante. Les sensations de conduite ne sont donc pas extraordinaires, même si l’efficacité du comportement reste dans la norme. Le châssis reste rassurant, ce qui devrait convenir à la plupart des conducteurs. Ceux qui aiment la précision de conduite iront voir ailleurs…

Lors des montées en régime, le moteur 4 cylindres fait entendre sa petite cylindrée de 1,3 L seulement : on est loin du 2,5 L d’un RAV4. Avec 130 ch, ce moteur est vite dépassé lorsqu’il est seul à travailler.

La puissance cumulée de 190 ch ne fait pas des étincelles en accélération : ce Compass se contente d’un temps de 7,9 s pour le 0 à 100 km/h lorsque la batterie est chargée. Il faut dire que le poids supérieur à 1,9 tonne explique en partie ce résultat, et ajoutant qu’un Compass PHEV n’est évidemment pas un modèle aux prétentions sportives.

Sans briller, l’agrément de conduite reste dans la bonne moyenne du segment

Du côté des aides à la conduite, on retrouve les aides obligatoires récemment ajoutées au SUV américain : détecteur de somnolence du conducteur, freinage autonome d’urgence avec détection piétons/cyclistes, système anticollision actif, système d’avertissement de franchissement de ligne avec correction, et reconnaissance des panneaux de signalisation. Le régulateur de vitesse adaptatif fait aussi partie des équipements de série, un bon point.

Sur le Compass 4 xe, l’hybridation rechargeable ne permet pas d’afficher les autonomies qui grimpent désormais parfois jusqu’à 100 km sur ce type de véhicules. Avec une batterie de 11,4 kWh bruts, soit 8,9 kWh utiles, le Compass doit se contenter d’une quarantaine de kilomètres en autonomie électrique. Il faudra donc recharger tous les jours, et cela ne permettra pas à tout le monde de rouler exclusivement en semaine en tout électrique.

Ceux qui veulent avoir plus de capacités de franchissement pourront s’orienter vers un Compass Trailhawk : la hauteur de caisse est à peine surélevée de 1 cm, mais les boucliers avant et arrière retravaillés améliorent les angles d’attaque et de fuite.

Le Compass ne sera certainement pas le modèle choisi pour aller s’aventurer en 4X4 de toute façon…

La calandre typique Jeep

Budget : des prix qui restent compétitifs

Quatre niveaux de finition sont désormais proposés : Altitude, Overland, Trailhawk et Summit. Une gamme tout juste refondue en France il y a un mois à peine, et qui compte toujours la motorisation e-Hybrid et la motorisation 4xe hybride rechargeable à l’essai ici en 190 ch, proposée en 240 ch également. Jeep n’a pas fait l’erreur de proposer une version deux roues motrices en finition Trailhawk, orientée vers le franchissement.

Le Jeep Compass 4xe est affiché au prix catalogue de 46750 euros avec la finition d’entrée de gamme Altitude. Ceux qui voudraient passer commande en ligne pourront bénéficier d’une remise de 3500 euros, pour un tarif en ligne de 43250 euros. Un prix qui n’est pas excessif en soi : les SUV compacts hybrides rechargeables sont toujours chers. En revanche l’hybridation permet d’échapper à un malus écologique, ce qui est toujours bon à prendre financièrement parlant.

L’instrumentation numérique est de série

L’équipement de série du premier niveau Altitude est déjà très correct : jantes alliage 18″, coques de rétroviseurs noires, système d’ouverture/fermeture et de démarrage sans clé Enter-N-Go, système UConnect 10,1 pouces avec services connectés UConnect Services, rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, allumage automatique des feux, régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop & Go, et sellerie tissu / vinyle.