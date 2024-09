Les Smart #1 et #3 préparés par Brabus sont plus sportifs que jamais

La Smart #3 Brabus gagne encore en sportivité

Brabus s’attaque à deux modèles de la gamme Smart : le Smart #1 Brabus et le Smart #3 Brabus. L’idée derrière cette démarche est claire : rendre l’électrique aussi désirable et performant que les modèles thermiques auxquels Brabus nous a habitués. Les deux SUV étaient déjà proposés sous blason Brabus, mais cette fois-ci la transformation va plus loin avec un tuning plus marqué encore…

Une signature Brabus qui fait toute la différence

Dès le premier coup d’œil, il est évident que ces Smart #1 et #3 ne sont pas des électriques ordinaires. Brabus a pris les modèles de base, déjà relativement bien équipés, et les a transformés avec son savoir-faire habituel. Le kit de carrosserie inclut des pare-chocs plus agressifs, des jupes latérales plus marquées et un aileron arrière retravaillé, le tout visant à optimiser l’aérodynamisme et à améliorer la tenue de route à haute vitesse. Ces éléments ne sont pas là uniquement pour le style, mais apportent également une fonction claire : augmenter l’appui au sol, un élément crucial pour maintenir la stabilité à des vitesses élevées.

En termes de suspensions, Brabus a opté pour un rabaissement de 35 mm, une décision qui n’est pas sans rappeler certaines modifications que l’on retrouve sur les modèles sportifs traditionnels comme les Audi S ou les BMW M. Cette modification permet de réduire le roulis et d’améliorer la réactivité du châssis, deux qualités essentielles pour une conduite dynamique.

Le choix des jantes Monoblock Z, disponibles en 19, 20 ou 21 pouces selon les modèles, vient parfaire cette transformation en offrant un look agressif tout en optimisant le grip, une caractéristique essentielle pour exploiter pleinement le potentiel des moteurs électriques.

Smart #3 Brabus

La concurrence existe-t-elle ?

En parlant de modèles concurrents, il est intéressant de voir comment ces Smart #1 et #3 Brabus se situent sur le marché. D’un point de vue performances, ces deux véhicules sont comparables à des SUV électriques compacts comme le Volvo EX30 pour le #1, le Tesla Model Y Performance ou l’Audi Q4 e-tron pour le #3. Si Volvo propose une belle puissance sur son EX30, la présentation n’est pas encore comparable avec ce que propose Brabus ici.

Chez Audi, le Q4 e-tron ne va d’ailleurs pas encore trop loin niveau puissance, un SQ4 e-tron ne serait pas de trop !

Si l’on considère la puissance pure, les 428 chevaux des Smart #1 et #3 Brabus les placent en bonne position face à ces concurrents. Cependant, il faut noter que la Tesla Model Y Performance, bien qu’étant légèrement plus puissante, offre également une autonomie plus importante grâce à une gestion plus efficace de l’énergie. En revanche, ce que propose Brabus, c’est une expérience plus orientée vers le plaisir de conduire, avec une attention particulière portée à la dynamique de conduite et à l’esthétique sportive.

Notez bien que le niveau de puissance n’évolue pas par rapport aux versions Brabus déjà commercialisées. En apportant un vrai look et des éléments sportifs sur ces SUV électriques déjà puissants, Brabus parvient tout de même à offrir ce que la plupart des concurrents ne proposent pas encore.

Smart #3 Brabus

Brabus et l’électrique : un avenir prometteur?

L’un des aspects les plus intéressants de cette collaboration entre Smart et Brabus est ce qu’elle laisse entrevoir pour l’avenir. Alors que de nouveaux modèles Smart sont attendus, comme le Smart #5 attendu pour le 28 août, qui aura également droit à une version Brabus, on peut s’attendre à ce que l’atelier allemand continue d’affiner son approche des véhicules électriques. L’enjeu sera alors de voir comment Brabus pourra étendre sa philosophie de tuning au-delà des simples modifications esthétiques et aérodynamiques pour inclure des améliorations plus significatives en matière de performance électrique, peut-être en jouant sur l’optimisation des moteurs et des systèmes de gestion de la batterie.

Smart #1 Brabus

Smart #1 Brabus