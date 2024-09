Le Cupra Terramar en teasing avant son reveal du 3 septembre

Le 3 septembre prochain, Cupra lèvera enfin le voile sur son nouveau SUV de taille moyenne, la Terramar. Ce modèle, très attendu par les amateurs de la marque, marque un tournant dans l’histoire de Cupra, puisqu’il s’agit du dernier véhicule de la gamme à intégrer un moteur essence. Mais que vaut réellement ce nouveau SUV dans un marché déjà saturé de concurrents solides ?

Une arrivée stratégique dans un marché saturé

Le segment des SUV de taille moyenne est l’un des plus compétitifs sur le marché automobile actuel. Des modèles comme la Peugeot 3008, le Renault Austral ou encore le Citroën C5 Aircross dominent déjà ce créneau en France, chacun avec ses atouts et un public bien établi. Dans ce contexte, le Cupra Terramar devra faire preuve de caractère pour se démarquer.

Avec une longueur de 4,50 mètres, la Terramar se positionne directement face à ces rivaux, mais Cupra semble miser sur un design agressif et une technologie moderne pour attirer les acheteurs. Le SUV adopte les lignes tendues et musclées caractéristiques de la marque, avec une signature lumineuse arrière en forme de triangle qui rappelle les derniers modèles comme la Cupra Tavascan ou la Leon.( lire notre article : le Cupra Terramar surpris sans camouflage )

Sous le capot : un choix entre hybridation et essence

La Cupra Terramar ne se contente pas d’un simple lifting esthétique. En termes de motorisation, le SUV proposera une gamme variée pour répondre aux différentes attentes des conducteurs. On trouve ainsi des versions hybrides rechargeables avec 204 et 272 ch de puissance offrant une autonomie tout électrique de près de 100 kilomètres, un atout non négligeable pour les trajets du quotidien.

Cependant, Cupra ne délaisse pas les amateurs de moteurs thermiques. La Terramar sera disponible avec des moteurs essence, dont le 1.5 litre eTSI mild-hybrid de 150 chevaux, une motorisation que l’on retrouve déjà sur la Volkswagen Tiguan. Le 2.0 TDI sera-t-il aussi de la partie ? En France en revanche, le 2.0 TSI essence ne sera certainement pas proposé en raison du malus écologique trop dissuasif pour les acheteurs.

Comparaison avec les rivaux : un vrai challenger ?

Si l’on compare la Cupra Terramar à ses principaux concurrents, elle semble bien armée pour affronter des modèles comme la Peugeot 3008, un best-seller qui séduit par son design audacieux et son intérieur high-tech. Toutefois, la Terramar pourrait se démarquer par son allure plus sportive et son lien avec le groupe Volkswagen, qui pourrait rassurer les acheteurs en quête de fiabilité et de performances.

Face au Renault Austral, le Terramar pourra jouer sur ses motorisations PHEV dont le français est encore privé.

Un clin d’œil à l’histoire de la course automobile

Le choix du nom “Terramar” n’est pas anodin. Il fait référence au circuit de course historique d’Autódromo de Sitges-Terramar, situé près de Barcelone. Ce nom évoque la passion de Cupra pour la performance et l’innovation, deux valeurs que la marque souhaite incarner à travers ce nouveau modèle. Cette référence historique ancre également la Terramar dans l’identité espagnole de la marque, un point qui pourrait séduire les acheteurs sensibles à l’héritage et à l’histoire automobile.

Avec la Terramar, Cupra semble avoir mis toutes les chances de son côté pour réussir dans le segment des SUV de taille moyenne. Son design musclé, sa gamme de motorisations diversifiée sont autant d’arguments en sa faveur. Cependant, le marché est difficile, et la concurrence redoutable. Reste à voir si la Terramar saura séduire un public suffisamment large pour s’imposer face à des rivaux bien établis.