Les photos de la nouvelle Mercedes Classe C 2021

Véritable best-seller, la Mercedes Classe C lancée en 2014 a rencontré un énorme succès avec plus de 2,5 millions d’unités vendues dans le monde. Voilà qui en fait la Mercedes la plus vendue de la décennie précédente ! Le challenge est donc important lors du renouvellement de ce modèle phare. Mercedes n’a pas pris de risque et nous dévoile une nouvelle génération de Classe C dans l’air du temps, qui reprend les codes stylistiques en vigueur depuis ces dernières années chez le constructeur.

Un style dynamique et épuré

Pour les proportions, les designers ont privilégié le dynamisme avec une porte à faux avant très court, et un long capot qui recule le pare-brise le plus loin possible ( conception dite « cab-backward design » ). Le profil est épuré, avec une arche de toit qui rappelle le modèle actuel sur la carrosserie break. Pas d’extravagance dans les passages de roues, avec des jantes alliage qui vont de 17 à 19 pouces. La face avant dispose d’une calandre qui reprend l’étoile en son centre, quelle que soit la finition. Ce sont ensuite les habillages de calandre et inserts qui changent selon les finitions. Avec le pack carrosserie AMG Line, le bouclier avant s’offre de belles prises d’air latérales qui évoquent les modèles sportifs AMG. On appréciera également le capot avant légèrement bosselé, très réussi.

A l’arrière, ceux qui n’aimaient pas les feux verticaux de la Classe C actuelle seront ravis de découvrir de nouveaux feux horizontaux. Leur forme triangulaire n’est pas sans rappeler celle du dernier Mercedes CLA. Ils sont en deux parties, ce qui est une première sur la berline.

La planche de bord se démarque nettement de celle de la Classe A, en séparant la tablette centrale du combiné d’instrumentation. La planche de bord et l’écran central sont légèrement inclinés de 6 degrés vers le conducteur : une orientation qui devrait séduire la clientèle BMW. Le combiné du conducteur mesure 12,3 pouces, et l’écran central 11,9 pouces.

Pour parfaire la finition de sa Classe C, il sera possible de cocher l’option planche de bord recouverte similicuir avec rebords en finition Nappa, ou encore d’un insert en contreplaqué à pores ouverts noir ponctué d’applications raffinées en aluminium. La deuxième génération du système MBUX inaugurée sur la Classe S est proposée dans la nouvelle Classe C, avec de plus en plus de fonctions.

La Classe C pourra ainsi communiquer avec votre maison équipée en domotique avec la gestion « Smart Home MBUX ». Vous pourrez ainsi piloter votre maison à distance : température, éclairage, volets roulants ou encore capteurs de fenêtres. Mais est-ce bien nécessaire si tout est déjà présent sur votre smartphone ?

Vous pourrez en effet utiliser une nouvelle commande vocale : « Hey Mercedes, est-ce qu’il y a quelqu’un chez moi ? » Ou comment espionner vos proches à distance.

Point positif de ce nouveau MBUX : il sera évolutif avec des mises à jour over the air, et des téléchargements de nouvelles fonctions via Mercedes me Store.

La gamme de moteurs de la nouvelle Mercedes Classe C

Tous les moteurs seront couplés à une boîte automatique à 9 rapports, et associés à un système d’hybridation légère.

En premier niveau, la Mercedes Classe C 180 dispose d’un moteur essence 1.5 de 170 ch, non proposé en France. La gamme française débutera avec la C 200 essence, dont le 1.5 L développe tout de même 204 ch pour 300 Nm de couple.

Du fait d’émissions de CO2 trop élevées, la plupart des Classe C essence ne seront pas proposées chez nous. Ce sera le cas des C 200 4MATIC, C 300, C 300 4MATIC.

Deux moteurs diesel seront en revanche au catalogue : la C 220 d avec son 2.0 L de 200 ch et 400 Nm de couple, et la C 300 d avec son 2.0 de 265 ch et 550 Nm de couple.

Des motorisations hybrides rechargeables suivront, avec le moteur essence 2.0 couplé à un moteur électrique de 95 kW (129 ch). L’autonomie est annoncée à 100 km, un très bon niveau pour un hybride rechargeable.

Dans la foulée, Mercedes proposera également des diesel hybrides rechargeables ! Une offre certainement unique dans la catégorie.

il faudra patienter pour voir arriver les versions AMG, en sachant que la future C 63 AMG ne connaitra plus les joies du V8 biturbo…A suivre !

