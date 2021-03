Golf GTI Clubsport 45 : joyeux anniversaire

Golf GTI Clubsport 45

A l’occasion des 45 ans de la Golf GTI née en 1976, Volkswagen nous concocte une série spéciale sur la Golf 8 GTI : la Clubsport 45. Basée sur une Golf GTI Clubsport 300, cette série collector s’en distingue par de nombreux éléments.

La présentation comprend un becquet de toit noir qui offre une plus grande force d’appui, un pavillon de toit noir, des entrées d’air plus grandes à l’avant, des jantes alliage 19” Scottsdale noir brillant avec une touche de rouge tornado, un système d’échappement sport, les projecteurs Matrix LED IQ.LIGHT avec une ligne rouge dans le prolongement de la calandre, et des sigles 45 sur les portes arrière et le hayon arrière.

A l’intérieur de la Golf GTI Clubsport 45, on retrouve un « 45 » inscrit sur le volant, ou encore des sièges sport siglés GTI.

Mécaniquement, cette série anniversaire dispose donc du 2.0 TSI de 300 ch, et passe sa puissance sur les seules roues avant. Pour la motricité, elle dispose heureusement d’un différentiel autobloquant électromécanique sur l’essieu avant intégré dans le réseau du système de gestion dynamique du véhicule. Un dispositif analogue à celui de la Golf GTI Clubsport présentée il y a quelques mois.

Il s’agit pour l’instant des 2 modèles de Golf GTI les plus puissantes de la Golf MK8. La palme revient toujours à la Golf 7 GTI Clubsport S qui développait 310 ch en 2016.

Le prix est annoncé à 47790 euros pour le marché allemand, un prix somme toute raisonnable pour une compacte de 300 ch qui devrait devenir collector.

