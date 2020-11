Volkswagen Golf GTI Clubsport 2021 : 300 ch !

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2021

La famille de la Golf 8 GTI s’agrandit déjà avec l’arrivée d’une nouvelle Golf GTI Clubsport pour 2021. Avec 300 ch, cette nouvelle variante devient la plus puissante des Golf GTI MK8, et aussi l’une des Golf GTI les plus puissantes. La palme reste pour l’instant l’apanage de la Golf 7 GTI Clubsport S qui disposait de 310 ch en 2016. Il s’agissait d’une année anniversaire, pour célébrer les 40 ans de cette sportive populaire. Cette édition limitée était seulement proposée à 400 exemplaires !

Sous le capot de cette seconde Golf GTI Clubsport, on retrouve le bloc moteur EA888 evo4 qui délivre 300 ch pour un couple de 400 Nm. Dans le même temps Volkswagen lui lance une rivale très agressive, en la personne de la Golf R qui bénéficie de son côté d’une puissance de 320 ch. La nouvelle Golf R reste fidèle à la transmission intégrale 4MOTION, quand la Golf GTI Clubsport délivre sa puissance sur les seules roues avant. Question de philosophie…

Volkswagen propose de série la boîte DSG à 7 rapports, avec palettes au volant. Au niveau des trains roulants, cette version extrême de la Golf GTI reçoit une centrale « Véhicule Dynamics Manager » ( éviter de parler de VDM pour un tel engin ! ) pour la gestion de la suspension pilotée optionnelle ou encore de l’autobloquant XDS. Le conducteur pourra ainsi sélectionner plusieurs modes de conduite, dont un mode Nürburgring pour aller brûler de la gomme sur le circuit du même nom !

Esthétiquement, cette Golf GTI Clubsport se démarque par une double sortie d’échappement ovale, un aileron arrière plus imposant, et un bouclier avec une lame plus basse et des entrées d’air spécifiques.

Les amateurs de Golf GTI devraient logiquement apprécier le pedigree de cette sportive, dont les performances et le niveau de rejets de CO2 n’ont pas encore été communiqués.

Ce qui est sûr, c’est que l’offre en sportives reste étonnement riche dans la gamme Golf. On aurait aimé qu’il en soit autant de nos compactes françaises…

Sièges de la Volkswagen Golf GTI Clubsport 2021