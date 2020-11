Nouvelle Volkswagen Golf R 2021, mode Drift !

Volkswagen Golf R 2021

La Volkswagen Golf MK8 ne se refuse rien. Alors que les normes anti-pollution ne cessent de se durcir, la Golf continue d’être déclinée dans des versions sportives 100 % thermiques. Ce qui en fait progressivement l’une des rescapées parmi les compactes sportives, suite à l’abandon de plusieurs modèles comme par exemple la Peugeot 308 GTI.

Contrairement aux bruits de couloir qui évoquaient une puissance de 333 ch pour la Golf R 2021, le moteur 2.0 turbocompressé délivre ici 320 ch pour un couple de 400 Nm. C’est donc très proche du moteur de la nouvelle Golf GTI Clubsport, qui dispose elle de 300 ch et également de 400 Nm. Ces deux voitures sont donc dans un mouchoir de poche, et pour un look similaire à quelques détails près. Les concepteurs de la Golf 8 R devaient donc lui donner une spécificité marquante, en l’occurence une transmission intégrale 4MOTION plus évoluée. Celle-ci se distingue par sa technologie R-Performance Torque Vectoring. La puissance est ainsi distribuée entre les deux essieux, mais aussi de façon différenciée entre les deux roues arrière pour améliorer l’agilité dans les virages. Autre bonus : l’arrivée d’un mode drift, jamais proposé sur cette sportive.

Ainsi motorisée, la Golf R cru 2021 peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 s. La vitesse maxi est bridée à 250 km/h, mais peut passer à 270 km/h en ajoutant le pack optionnel R-Performance. Volkswagen annonce fièrement que son nouveau bébé est capable de battre le temps au tour sur le Nürburgring de 19 secondes par rapport au modèle sortant !

En 2013, la Golf 6 R était déjà bien placée en performances avec une puissance de 300 ch équivalente à celle d’une Audi S3. Elle accélérait alors de 0 à 100 km/h en 4,9 s.

Volkswagen Golf R 2021

Le constructeur allemand ne dévoile pas encore le prix de sa nouvelle Golf R, qui sera commercialisée en 2021.

Le tableau de bord de la Volkswagen Golf R 2021

Les sièges de la Volkswagen Golf R 2021

Le volant de la nouvelle Volkswagen Golf R 2021

Sorties d’échappement de la Volkswagen Golf R 2021

Volkswagen Golf R 2021