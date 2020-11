BMW M4 Competition x KITH : ultra-limitée

BMW M4 Competition x KITH

Une édition limitée voit déjà le jour sur la toute nouvelle BMW M4 Competition coupé ! BMW M s’est associé avec la marque New-yorkaise Kith pour proposer une édition limitée à 150 exemplaires seulement. En France, il n’y en aura que 5 !!

« Tout ce que nous faisons chez Kith doit venir de quelque chose d’authentique », déclare le fondateur de Kith, Ronnie Fieg. « Certains de mes souvenirs d’enfance préférés sont la visite de mon grand-père et les balades dans ses BMW dans les années 80. Je me souviens qu’il avait une BMW 320i type E21 et que son bien le plus précieux était une BMW M3 E30. Ces moments de ma vie ont vraiment façonné ma passion pour BMW, donc travailler sur ce projet avec eux a permis de boucler la boucle ».

Ronnie Fieg a racheté une M3 qui a été présentée avec cette nouvelle M4 Competition x Fith, toutes les deux peintes en « Cinnabar Red », une couleur d’origine de la première M3 ( photos ci-dessous ).

Parmi les spécificités de cette édition très limitée, le toit en fibre de carbone avec lettrage KITH gris avec les bandes BMW M qui est tissé sur la surface du toit.

Dans l’habitacle, on retrouve également le lettrage KITH embossé dans le cuir des appuie-tête, ou encore sur la console centrale.

Les 510 ch et les 650 Nm de couple de cette BMW M4 Competition lui permettent de passer de 0 à 100 km/h en 3,9 s, et de 0 à 200 km/h en seulement 12,5 s ! Si la propulsion arrière est de série, il sera bientôt possible de commander ce modèle avec une transmission intégrale M x Drive.

Cette très rare édition de la nouvelle M4 Competition a un prix salé : 136450 euros. Mais pour ceux qui ne disposent pas d’un tel budget, Kith propose une gamme de 96 vêtements et accessoires nettement plus accessibles.

