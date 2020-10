Opel Corsa Ultimate : le haut de gamme

Opel Corsa Ultimate

L’Opel Corsa se décline désormais avec une nouvelle finition haut de gamme Ultimate. Et tout porte sur le niveau d’équipement, qui grimpe en flèche. Avec de série, une sellerie alcantara, le système Multimedia Navi Pro, les services Opel Connect ainsi que l’éclairage matriciel IntelliLux LED.

Livré de série, le système Multimedia Navi Pro comprend un écran haute résolution et tactile de 10 pouces, la commande vocale, Apple Car Play et Android Auto. La navigation est connectée et « live navigation », ce qui permet d’afficher en direct les conditions de circulation pour éviter plus facilement les embouteillages.

Les sièges recouvert de cuir s’accompagnent de sièges chauffants à 6 intensités, plus que chez Audi ! Mais est-ce bien utile ? Le siège conducteur dispose d’une fonction massage et d’un réglage électropneumatique. Pour affronter l’hiver, le volant est lui aussi équipé d’une fonction chauffage.

Pour ceux qui préfèrent un look sport, l’Opel Corsa GS Line évolue avec l’adoption en série d’un toit noir et de jantes alliage 17 pouces bicolores.

Seul bémol pour cette nouvelle Corsa Ultimate : les prix débutent tout de même à 24000 euros ! A ce tarif vous aurez droit au moteur essence 1.2 turbo de 100 ch. Ce moteur est également proposé en boîte automatique. Les acheteurs pourront aussi opter pour le moteur 1.2 turbo avec une puissance portée à 130 ch, ou un moteur 1.5 diesel de 100 ch.

