Fiat Tipo : Cross et restyling !

Fiat Tipo Cross 2021

Pour 2021, Fiat restyle sa compacte Tipo, et en profite pour la doter d’une version plus aguicheuse. Sans doute inspirée de la Dacia Sandero Stepway, la nouvelle Fiat Tipo Cross s’empare des attributs esthétiques des crossovers. Mais la marque italienne compte avant tout faire référence à la petite Panda Cross !

Toutes les carrosseries de la Tipo 2021 vont profiter de cette mise à jour avec un nouveau logo, une calandre redessinée avec une nouvelle grille, et une nouvelle signature lumineuse. Les designers ont également intégré un nouveau bouclier avec des inserts chrome brossé « Ice mat ». On remarque également la présence de blocs optiques entièrement à LED, à l’avant et à l’arrière.

Trois niveaux de finition seront proposés : Tipo, Life et City Life. La Tipo Cross sera elle, proposée en deux finitions Cross et City Cross.

Esthétiquement, la nouvelle Tipo Cross est réhaussée de 4 cm du fait de suspensions réglées différemment et de pneumatiques à flancs plus hauts. Elle reçoit également une galerie de toit auparavant réservée à la Tipo Station Wagon. Le design de cette version profite également de passages de roues noir mat, de bas de caisse avec skis de protection, d’un bouclier avant avec pare-bufle, mais aussi de rétroviseurs gris argenté. La couleur Orange Paprika de ces photos rappelle une nouvelle fois la Sandero Stepway.

Fiat Tipo Cross

Dans l’habitacle, la planche de bord de la nouvelle Fiat Tipo peut recevoir le système UConnect 5 avec un écran tactile de 10,25″. A la place des compteurs, la Tipo peut bénéficier d’un écran TFT de 7 pouces ! Fiat a également offert à sa Tipo un volant redessiné.

Les ingénieurs Fiat ont aussi remplacé le moteur 1.4 essence de 95 ch par un nouveau bloc 3 cylindres 1.0 GSE de 100 ch. Le couple de 190 Nm fera facilement oublier les 127 Nm de l’ancien 4 cylindres atmosphérique. Les émissions de CO2 descendent jusqu’à 121 g en cycle WLTP. En diesel, deux puissances de 95 et 130 ch seront disponibles avec des émissions qui descendent à 110 g.

Il faudra encore attendre pour connaitre les prix, qui devraient demeurer compétitifs.

Fiat Tipo Cross

Fiat Tipo Cross

Fiat Tipo 2021

Fiat Tipo 2021

Fiat Tipo 2021

Fiat Tipo 2021