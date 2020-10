La Jeep Wrangler 4xe devient hybride rechargeable

Jeep Wrangler 4xe

C’est la révolution pour la Jeep Wrangler, dont la carrière a débuté il y a près de 80 ans. En 2021, cette doyenne des tout terrain va passer à l’hybridation rechargeable. La nouvelle Jeep Wrangler 4xe va allier le meilleur de deux mondes avec des capacités tout terrain avec un mode de déplacement électrifié.

Cette Wrangler 4xe annonce une autonomie de 40 km grâce à son bloc-batterie de 400 V, 17 kWh et 96 cellules installé sous la banquette arrière.

Pour son groupe motopropulseur, la Wrangler 4xe dipose d’un moteur 2 litres turbocompressé couplé à une boîte automatique à 8 rapports TorqueFlite ( ZF 8P75PH ), de deux moteurs électriques et du bloc batterie cité plus haut. Cela lui permet d’afficher une puissance cumulée généreuse de 375 ch pour 637 Nm de couple.

Le conducteur pourra choisir entre trois modes de fonctionnement : hybride, électrique et eSave.

Jeep Wrangler 4xe

La partie franchissement n’est pas en reste avec des essieux avant et arrière rigides, une boîte de transfert pour un passage de 2 à 4 roues motrices et des vitesses courtes, un passage à gué à 76 cm et des suspensions entièrement articulées.

Esthétiquement, la Jeep Wrangler 4xe se démarque par ses inscriptions Rubicon en bleu électrique, une couleur que l’on retrouve à plusieurs emplacements sur les différents logos. Trois versions seront proposées : 4xe, Sahara 4xe et Rubicon 4xe.

Fabriqué dans l’usine FCA de Toledo dans l’Ohio, la Jeep Wrangler 4xe sera commercialisée aux Etats-unis, au Canada, en Chine ainsi qu’en Europe. Plus écologique que jamais, la Jeep Wrangler séduira-t-elle les puristes dans de telles versions ? A suivre….

Jeep Wrangler 4xe

Jeep Wrangler 4xe

Jeep Wrangler 4xe