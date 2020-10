Fiat 500 3+1 : la 500 électrique 4 portes

Fiat 500 3+1

La nouvelle génération de la Fiat 500 va disposer d’une troisième carrosserie : avec les 3 portes et cabriolet, une nouvelle Fiat 500+1 va créer l’événement. Cette nouvelle carrosserie mesure 3,63 m comme les autres, mais se dote d’une porte latérale supplémentaire. Et au vu de la faible longueur, les concepteurs du modèle n’ont pas eu beaucoup de possibilité : ils ont opté pour une porte arrière à ouverture inversée, qui impose d’ouvrir en premier la porte avant droite. Cette petite porte va donc juste faciliter l’accès à la banquette arrière. Une astuce qui devrait toutefois séduire ceux qui ont des enfants.

Fiat en est fier, d’autant plus que cela fait directement référence à la première 500 de 1957. Le poids supplémentaire est également limité avec 30 kg seulement.

Le constructeur italien nous dévoile également la gamme complète de la 500, qui commence avec la version « Action ». La Fiat 500 Action dispose de la plus petite batterie de 23,8 kWh, avec une autonomie de 180 km. Son moteur électrique de 70 kW lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 9,5 s.

La Fiat 500 Passion voit l’autonomie passer à 320 km en cycle WLTP, presque le double de la version Action ! Elle s’offre aussi la présence d’un chargeur rapide de 85 kW, avec une charge rapide de 80 % de la batterie en seulement 35 minutes. La puissance du moteur électrique passe à 87 kW ( soit 118 ch ), et elle passe de 0 à 100 en tout juste 9 secondes.

Fiat proposera une série limitée de lancement « La Prima », avec phares à led au design Infinity, jantes alliage 17″, joncs chromés sur les flancs, une sellerie recouverte « d’éco-cuir », et de nombreux équipements de sécurité.

Les acheteurs français auront aussi le choix entre la finition Icone, et la finition Icone plus spécifique à l a France. La première dispose en série du système Uconnect 5 doté d’un écran tactile de 10,25’’ avec navigateur GPS, de la reconnaissance vocale « Hey Fiat », des capteurs de pluie et de luminosité, du limiteur de vitesse intelligent, du radar de recul, de la clé spécifique en forme de galet en polycarbonate biosourcé, du système d’ouverture sans clé, de jantes alliage 16″ brunies…

La Fiat 500 Icone Plus bénéficie en plus des éléments suivants : feux de croisement/route automatiques, rétroviseur intérieur photochromatique, jantes en alliage de 17’’ diamantées, projecteurs à LED, vitres arrière surteintées, seuils de porte en aluminium, surtapis, accoudoir central, toit vitré panoramique, 6 réglages pour des sièges au lieu de 4, banquette arrière fractionnable et chargeur de téléphone par induction.

Le détail des prix n’est pas encore connus, mais il faudra compter sur un prix de départ de 24500 euros hors bonus écologique.

