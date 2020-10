Audi Q8 TFSI e quattro, la version hybride rechargeable

Audi Q8 TFSI e quattro

Commercialisé il y a deux ans, l’Audi Q8 était centré sur une gamme thermique avec un peu d’hybridation légère. Une version RS Q8 avait ensuite constitué le sommet de la gamme.

Au vu des durcissements au niveau des normes et malus écologiques, Audi n’avait pas d’autres choix que de proposer rapidement des Q8 hybrides rechargeables. Avec à la clé, un classement du véhicule comme véhicule propre avec très peu de rejets de CO2.

Les ingénieurs Audi ont sélectionné le moteur V6 TFSI 3 litres couplé à un moteur électrique, avec à l’arrivée deux niveaux de puissance. L’Audi Q8 55 TFSI e quattro dispose d’une puissance de 381 ch, quand le Q8 60 TFSI e quattro grimpe à 462 ch. Dans les deux cas, le niveau des émissions de CO2 est situé autour des 60 g pour une consommation inférieure à 3L/100 km. On imagine bien évidemment que batterie vide, un tel engin va consommer à outrance et rejeter un niveau de Co2 qui lui ferait normalement hériter d’un gros malus écologique. Mais les normes sont ainsi, et la vertuosité du système hybride va donc dépendre de chaque conducteur.

Avec une puissance de 100 kW ( 136 ch), le moteur électrique compact est intégré à la boîte Tiptronic à 8 rapports.

Audi Q8 TFSI e quattro

Ce nouveau Q8 hybride rechargeable profite de la dernière génération de batterie, annoncée 40 kilos plus légère que celle du Q7 TFSI e quattro de 2019. Il s’agit d’une batterie de 13 modules, pour 104 cellules, avec une capacité de 17,8 kWh. L’autonomie est annoncée à 47 et 45 km en cycle WLTP pour les deux versions.

Mais parlons un peu des performances : ces deux Q8 peuvent atteindre 135 km/h en électrique, et 240 km/h en puissance cumulée. L’accélération est assez détonnante avec 5,8 s et 5,4 s !

Audi commercialise ses Q8 hybrides rechargeables dès le mois de novembre 2020, à des prix qui commencent à 86770 euros pour le Q8 55 TFSI e quattro.

Audi Q8 TFSI e quattro

Audi Q8 TFSI e quattro