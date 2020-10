Peugeot 108 et Citroën C1 : fin de production

La Peugeot 108 va bientôt quitter le catalogue de la marque sochalienne



La collaboration entre Toyota, Peugeot et Citroën dans la catégories des petites citadines va bientôt prendre fin. Avec pour conséquence l’arrêt de production des Peugeot 108 et Citroën C1 II. Apparue sur le marché en 2014, la 108 atteint les 6 ans de carrière. Mais c’est peu en comparaison avec les 9 ans de carrière de la Peugeot 107 commercialisée de 2005 à 2014. Toyota et PSA s’étaient entendus en 2001 pour produire des citadines du segment A en coopération, avec une seule usine de production commune à Kolin en République Tchèque. Peugeot aura ainsi bénéficié d’une 107, remplacée par une 108 au design inspiré de la 308. Chez Citroën, la C1 aura connu deux générations. Pour Toyota, la dernière de la triplette s’appelle Aygo ! La marque japonaise conservera l’usine seule à partir de 2021.

Dans l’immédiat, la date de fin de production des 108 et C1 n’est donc pas encore connue. Mais il n’y aura pas de suite immédiate avec Toyota, et on imagine que leur carrière risque fort d’être écourtée d’ici moins d’un an.

La fusion entre PSA et le groupe FCA avec la création du groupe Stellantis joue un rôle dans ce dossier, puisque Fiat met sur la table un savoir faire dans le domaine des petites citadines avec la 500. Citroën pourrait alors très bien bénéficier d’une CA de troisième génération issue de la 500…

Du côté de Peugeot, la marque ne souhaiterait pas rester sur le segment A, peu rentable et non compatible avec un positionnement tarifaire plus élevé que Citroën.

Faut-il encore acheter les Peugeot 108 et Citroën C1 ?

Qui dit fin de carrière dit remises plus importantes…Voilà pour la théorie ! Mais est-ce vraiment un bon placement d’acheter des modèles en fin de vie, dans une catégorie presque vouée à disparaître ?

Vous pouvez trouver des Peugeot 108 neuves mais déjà immatriculées depuis des mois dans le réseau Peugeot à moins de 12000 euros. Mais à ce tarif, vous pouvez également trouver une Peugeot 208 de première génération avec à peine 2000 km et vendue chez Peugeot ! Un modèle plus habitable et nettement plus polyvalent et sécurisant.

Chez Citroën, on peut également s’offrir une C1 Live VTI 72 ch neuve à partir de 10500 euros. Il suffit d’ajouter 1500 euros pour passer sur une C3 neuve d’entrée de gamme également en finition Live.