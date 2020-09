La nouvelle génération de la Dacia Sandero Stepway

Dacia, marque phénomène qui reste dans les petits papiers des dirigeants de Renault depuis de nombreuses années, s’apprête à lancer le renouvellement de ses modèles phares. Les Dacia Sandero, Sandero Stepway et Logan de troisième génération sont dévoilées avec ces premières images. Depuis 15 ans, les modèles Dacia ont su trouver leur public avec des voitures au départ simples et très bon marché. Progressivement, la simplicité s’est réduite avec de nouvelles technologies à bord. Mais l’esprit reste le même avec des tarifs qui permettent à de nombreux ménages de pouvoir accéder à un achat de voiture neuve. Pour d’autres, c’est tout simplement l’envie de ne pas mettre trop d’argent dans sa voiture ! Malgré tout les clients Dacia n’achètent pas particulièrement les modèles les moins chers et les plus dépouillés, et plébiscitent les versions bien équipées comme la Sandero Stepway. La mise en avant de cette dernière sur les images est très parlante !

Cette nouvelle génération de Dacia Sandero se caractérise par un pavillon de toit abaissé, un pare-brise plus plongeant, des lignes voulues fluides sans oublier d’insister sur une impression de robustesse. Les designers ont en profité pour réduire la hauteur du vitrage latéral, ce qui profite au dynamisme du design.

L’air de famille avec le modèle sortant est indéniable, mais l’évolution de style est nettement plus prononcée que lors du renouvellement du Duster.

Star de la famille Logan-Sandero, la nouvelle Sandero Stepway conserve sa garde au sol surélevée, ses passages de roue noir mat, sa calandre spécifique, son bouclier avec ski de protection en partie basse, et ses rails de toit. Mais ce qui est plus étonnant, c’est qu’un élément de tôlerie est différent : le capot présente deux lignes surélevées dont se dispensent les autres versions.

La nouvelle génération des Dacia Sandero, Stepway et Logan

Autre nouveauté : la signature lumineuse en forme de Y, qu’on pourrait croire venue d’une berline premium ! Pas de doute, les designers ont soigné les détails.

Modernisée, les Dacia Sandero et Logan reposent sur la même plate-forme que la dernière Clio. Elles n’ont cependant pas droit au même niveau de sécurité, et ne pourront obtenir les 5 étoiles au crash test EuroNCAP. On ignore encore quel sera le programme de motorisations.

Dacia dévoile fin septembre tous les détails de ses nouvelles compactes.