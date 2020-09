Le Suzuki Jimny revient en utilitaire léger

Suzuki avait du retirer son Jimny de son catalogue, en raison d’un niveau d’émissions de CO2 qui le pénalisait d’un malus écologique très élevé. Les émissions étaient en effet de 154 g en boîte manuelle et de 170 g en boîte automatique. Un niveau très élevé quand les constructeurs doivent viser un niveau d’émissions de CO2 de 95 g par voiture vendue, sous peine de payer des amendes de 95 euros par gramme et par voiture vendue. Le Suzuki Jimny de quatrième génération a donc déserté les concessions, mais revient en se délestant de sa banquette arrière.

Cette astuce lui permet d’être désormais classé parmi les véhicules utilitaires légers, et donc de ne plus compter pour les émissions de la marque. La capacité de chargement est portée à 863 litres, un gain de 33 litres par rapport au Jimny de tourisme avec sa banquette arrière rabattue. Plancher plat et grille de séparation faciliteront les chargements.

Avec son châssis échelle, sa garde au sol importante, sa suspension à essieu rigide à 3 bras et son système de transmission intégrale débrayable avec boîte de transfert et gamme de vitesses courtes ALLGRIP PRO, le Jimny dispose des qualités d’un authentique petit tout-terrain. La sécurité n’est pas en reste avec le freinage actif d’urgence (DSBS), l’aide au démarrage en côte et le contrôle de vitesse en descente, qui facilitent la conduite en pente. Sous le capot, on retrouve le même 4 cylindres 1.5 atmosphérique de 102 ch.

Suzuki prépare une version 4 portes de son Jimny, qui recevrait une nouvelle motorisation hybride. Elle sera disponible sur de nombreux marchés, mais son arrivée en France n’a pas encore été confirmée.

