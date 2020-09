Les Citroën C4 et ë-C4 disponibles à la commande

Nouvelle Citroën C4

Présentée cet été, la nouvelle Citroën C4 passe à la vitesse supérieure en ouvrant ses commandes. Elle ne sera en effet présentée dans les concessions de la marque qu’en fin d’année, 2021 sera l’année de lancement cruciale pour le nouveau positionnement choisi.

Citroën a choisi 4 niveaux de finition :

-la C4 Live, équipée en série avec : la climatisation, le système audio numérique avec Bluetooth sur écran tactile 5’’, le Pack Safety et l’allumage automatique des feux de croisement.

-La C4 Feel, qui voit son équipement progresser avec des roues de 18’’ et des projecteurs et antibrouillard avant à LED, les suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®, l’aide au stationnement arrière, la climatisation automatique bi-zone et la Radio numérique sur tablette tactile 10’’.

-La C4 Feel Pack positionnée en coeur de gamme présente un niveau d’équipement déjà très riche avec en plus les sièges Advanced Comfort, l’Affichage Tête Haute Couleur, la caméra de recul avec Top Rear Vision, la navigation connectée Citroën Connect Nav, le Smart Pad Support Citroën et le Tiroir de planche de bord. Elle est aussi dotée de jantes alliage 18″.

-La C4 Shine n’apporte pas tant d’équipements en supplément, avec Accès et Démarrage Mains Libres Proximity, au Pack Drive Assist avec Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et au Pack Safety 2.

-La C4 Shine Pack devrait être anecdotique au niveau des ventes, elle ajoute quelques équipements comme l’ambiance Hype Black incluant les sièges avant chauffants, le HiFi System ou le Highway Driver Assist pour une conduite semi-autonome de niveau 2.

Citroën n’a pas oublié les professionnels avec deux versions société.

-La C4 Live Business équipée avec la climatisation automatique bi-zone, la navigation Citroën Connect Nav sur tablette tactile 10’’ et la caméra de recul avec Top Rear Vision.

-La C4 Feel Pack Business qui ajoute des équipements de sécurité avec les packs : Pack Drive Assist et le Pack Safety 2.

Les prix débutent à 20900 euros pour une C4 Live PureTech 100 S&S BVM6. Un moteur qui semble un peu juste pour une compacte de ce gabarit ! En diesel les prix commencent à 23200 euros pour une C4 Live BlueHDI 110 BVM6 dont l’agrément devrait déjà être plus convaincant. Les acheteurs auront aussi le choix entre les moteurs Puretech 130 et BlueHDI 130.

En électrique, la Citroën ë-C4 s’affiche à 35600 euros, et à 28600 euros en déduisant le bonus gouvernemental.

Pour bénéficier des qualités de confort de la nouvelle C4, il faut impérativement choisir au moins une version Feel Pack afin de bénéficier des suspensions à butées progressives ainsi que des sièges Advanced Confort. Premier prix en essence : 26400 euros avec le moteur Puretech 130, et en diesel 27200 euros avec le BlueHDI 100.

Voici le détail des prix de l’ensemble de la gamme C4 2021 en VP :

PureTech 100 BVM6 Live : 20.900€

PureTech 100 BVM6 Feel : 23.400€

PureTech 130 BVM6 Feel : 24.900€

PureTech 130 BVM6 Feel Pack : 26.400€

PureTech 130 BVM6 Shine : 27.300€

PureTech 130 EAT8 Feel : 26.900€

PureTech 130 EAT8 Feel Pack : 28.400€

PureTech 130 EAT8 Shine : 29.300€

PureTech 130 EAT8 Shine Pack : 30.500€

PureTech 155 EAT8 Shine : 30.550€

PureTech 155 EAT8 Shine Pack : 31.750€



BlueHDi 110 BVM6 Live : 23.200€

BlueHDi 110 BVM6 Feel : 25.700€

BlueHDi 110 BVM6 Feel Pack : 27.200€

BlueHDi 110 BVM6 Shine : 28.100€

BlueHDi 130 EAT8 Feel : 28.700€

BlueHDi 130 EAT8 Feel Pack : 30.200€

BlueHDi 130 EAT8 Shine : 31.100€

BlueHDi 130 EAT8 Shine Pack : 32.200€

ë C4 :

136 ch Feel : 35.600€

136 ch Feel Pack : 36.700€

136 ch Shine : 37.600€

136 ch Shine Pack : 38.800€

