Conclusion essai Suzuki Vitara Hybrid

Essai Suzuki Vitara Hybrid

CONCLUSION :

Depuis son lancement en 2015, le Vitara évolue régulièrement. Après un restyling, cette version hybride apporte un peu de changement, nécessaire pour contenir les émissions de CO2. Si la puissance et les performances regressent un peu, l’agrément de conduite demeure tout aussi plaisant. Même s’il ne dispose pas de l’effet nouveauté des derniers Captur et 2008, le Vitara demeure un outsider sympathique et bien pensé.

Ce nous avons aimé :

Agrément de conduite

Consommation contenue

Equipement très complet

Prix raisonnable

Possibilité de choisir la transmission intégrale

Ce que nous avons moins aimé :

Pas de sortie de climatisation aux places arrière

plastiques de qualité inégale dans l’habitacle