Essai Suzuki Vitara Hybrid : l’amélioration continue

Essai Suzuki Vitara Hybrid

L’année dernière, nous vous avions proposé l’essai du Vitara doté d’un moteur très performant de 140 ch, lui même tiré de l’ancienne version S. Mais ça, c’était l’année dernière ! Car depuis son lancement, le Suzuki Vitara ne cesse d’évoluer par petites touches. Cette fois-ci, pas d’évolutions esthétiques ou d’équipement, mais une nouvelle motorisation hybride SHVS. S’agit-il du meilleur Vitara jamais commercialisé ?

L’hybridation SHVS de Suzuki

Suzuki s’est orienté depuis plusieurs années vers l’hybridation légère, et chaque modèle de la gamme peut désormais en bénéficier. Pour le Vitara, c’est donc une première. La technologie SHVS est à la fois simple et logique : l’énergie est récupérée lors du freinage ou d’une décélération pour être stockée temporairement dans une batterie lithium-ion dédiée. Cette énergie sera ensuite utilisée pour assister le moteur essence lors des phases d’accélération. Et pour sensibiliser le conducteur à ce fonctionnement, une animation en temps réel est proposée dans l’odomètre situé entre les compteurs du Vitara.

L’odomètre du Vitara Hybrid

Nous avions testé cette technologie SHVS sur la Baleno en 2016, qui se démarquait par sa consommation mixte très réduite. L’hybridation est ensuite apparue sur le petit SUV Ignis, avec là aussi comme sur la Baleno une association avec le moteur 1.2 Dualjet de 90 ch. Mais les ingénieurs Suzuki ont ensuite déployé le système sur d’autres moteurs essence, comme le petit 3 cylindres 1.0 Boosterjet que nous avions eu en essai sur la Suzuki Swift.

Sous le capot du Vitara Hybrid, on retrouve avec bonheur le pétillant 4 cylindres essence 1.4 Boosterjet dont nous parlions précédemment. Il n’est pas associé à un moteur électrique relié à la transmission, contrairement à d’autres SUV hybrides. Cela induit bien évidemment que le moteur thermique est tout le temps en marche, puisqu’on ne peut pas rouler en tout électrique avec un alterno-démarreur seul…Le but est donc d’ajouter aux performances avec un coup de boost appréciable lors des accélérations. Malgré tout la puissance est contenue à 129 ch, contre 140 ch précédemment. Mais ce niveau de performances légèrement réduit ne se ressent pas en agrément de conduite. Le Vitara Hybrid est aussi agréable à conduire que l’ancien Vitara 1.4 de 140 ch. Alors oui, la vitesse de pointe se réduit légèrement avec 190 km/h contre 200 km/h pour l’ancienne version. Mais qui va aller exploiter cette caractéristique au quotidien ?

Le Moteur Boosterjet du Vitara Hybrid

Le gain en consommation est annoncé à 20 % par Suzuki face à l’ancienne version. Lors de cet essai, nous avons relevé une moyenne en usage mixte de l’ordre de 6 L/100 km. Une valeur raisonnable, légèrement inférieure à celle de notre essai du Vitara de 140 ch.

Extérieurement, le Vitara Hybrid se démarque par de légers détails, comme les éléments chromés teintés de bleu dans les blocs optiques, ou encore le badge Hybrid sur le hayon arrière. Le design du Vitara vieillit bien depuis son lancement, et peut bénéficier d’une peinture de carrosserie bi-ton.

Le Logo Hybrid distingue ce Vitara des autres modèles thermiques

Le nouveau Vitara Hybrid au quotidien

Les places avant du Vitara Hybrid haut de gamme et très bien équipé

La nouvelle motorisation hybride ne change évidemment pas la donne en matière de vie à bord. Le Vitara conserve donc les qualités et les détauts que nous avions pu trouver lors de précédents essais. Parmi ses points fort, un niveau d’habitabilité élevé au vu d’un encombrement réduit ( moins de 4,20 de longueur ), un bon volume de coffre, des sièges arrière qui se rabattent en quelques secondes et un volume de chargement de près de 1200 litres en configuration deux places. Si le niveau de finition n’est pas comparable à celui du nouveau Peugeot 2008, le Vitara compense ses lacunes par une présentation soignée et un niveau d’équipement très complet. Comme l’insonorisation du moteur est très réussie, le confort est appréciable au quotidien, avec également des sièges bien dessinés. L’espace aux jambes ne manque pas aux places arrière. Même s’il se situe dans la catégorie des SUV urbains, le Vitara peut prétendre à un usage familial sans complexe pour une petite famille. Parmi les griefs nous pouvons citer l’absence de sorties de climatisation aux places arrière, et aussi de prises USB pour les passagers. Le point faible de la finition ne se situe pas au niveau de l’assemblage, bien réalisé et sans bruits parasites. Ce sont les plastiques employés sur les contre-portes qui peuvent détonner en 2020.

Le poste de conduite du Vitara Hybrid

Heureusement ce n’est pas le cas de la planche de bord qui profite d’un revêtement moussé sur toute la partie supérieure.

A conduire ce Vitara Hybrid se comporte très bien, son poids contenu s’associe parfaitement à la motorisation hybride de 129 ch. Dynamique sans être sportif, le Vitara semble parfaitement calibré pour plaire au plus grand nombre.

Quelle finition choisir pour son Vitara Hybrid ?

Suzuki propose 3 finitions pour son nouveau Vitara Hybrid : Avantage, Privilège et Style. La gamme a donc été refondue depuis notre dernier essai du Vitara l’année passée, quand la version Pack représentait le haut de gamme. L’équipement de série s’enrichit encore d’un toit ouvrant panoramique ! Le prix augmente en revanche, avec 25790 euros pour cette version Style Hybrid contre 23790 euros l’année dernière pour la version 100 % thermique moins bien équipée.

Sachez également que si vous êtes intéressé par la transmission intégrale AllGrip, vous ne pourrez pas choisir la finition Avantage d’entrée de gamme qui n’est pas concernée par cette version. Seules les 2 finitions supérieures sont proposées en 4X4.

Le profil du Suzuki Vitara 2020

Cette version d’essai est donc très bien équipée, avec par exemple l’ouverture mains libres qui permet de garder la clé dans la poche, la sellerie cuir-alcantara au très joli rendu, les sièges avant chauffants, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection d’angle mort, l’alerte au franchissement de ligne avec correction de trajectoire, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le système multimédia avec navigation, écran tactile 7 pouces, Apple Car Play et Android Auto, ou encore la caméra des reculs et les capteurs de stationnement avant et arrière.

Extérieurement le Vitara Style 2020 conserve la même allure que le Vitara Pack 2019 avec des jantes alliage noire et diamantées 17″, des feux arrière à LED, les vitres arrière surteintées, des crosses chromées sur la partie basse du bouclier avant,

Le Vitara Hybrid en milieu urbain

