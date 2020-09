Skoda Enyaq : bientôt à moins de 30.000 €

Skoda Enyaq

Skoda nous présente son tout premier SUV électrique, le Enyaq iV. Le label iV était déjà présent sur les Superb et Octavia hybrides. Esthétiquement, le Skoda Enyaq iV inaugure une calandre éclairée, la « crystal face » qui sera de série sur les versions hautes. SUV avant tout, de profil ce nouveau modèle peut donner l’impression d’un break surélevé. Son style présente des flancs lisses, mais aussi des arêtes chères aux designers de la marque. Une version coupé arrivera dès le printemps 2021.

L’Enyaq iV repose logiquement sur la plate-forme modulaire MEB du groupe Volkswagen, c’est donc celle par exemple de la nouvelle I.D.3. Pas moins de 5 configurations sont annoncées, avec une autonomie allant jusqu’à 510 km en cycle WLTP. Il y a possibilité de choisir un Enyaq iV propulsion ou transmission intégrale, avec 5 niveaux de puissance différents et pas moins de 3 versions de batteries.

L’habitabilité est annoncée comme généreuse avec un empattement élevé de 2,70 m. Le coffre n’est pas en reste avec 575 dm3 de volume ! A l’arrière les passagers seront à l’aise du fait de l’absence de tunnel de servitude : un gros plus pour le passager du milieu.

Skoda Enyaq

Dans l’habitacle, un énorme écran tactile de 13″ domine la planche de bord. L’instrumentation face au conducteur est plus réduite, mais s’accompagne d’un affichage tête haute. La planche de bord peut être recouverte de tissu, ce qui change des plastiques traditionnels.

Les prix du nouveau Skoda Enyaq iV sont déjà annoncés et commenceront en France à 40800 euros hors bonus écologique, soit 33800 euros avec le bonus déduit. Il s’agit à ce tarif de l’Enyaq iV 60 qui dispose de 177 ch de puissance et de 390 km d’autonomie. L’Enyaq iV 80 est plus généreux avec 204 ch et une autonomie de 510 km, avec un prix plus conséquent de 47300 euros.

Mais une version encore plus accessible sera proposée au catalogue Skoda en 2021 : l’Enyaq iV 50, avec 146 ch de puissance et une autonomie de 340 km. Son prix bonus déduit sera alors placé sous les 30.000 euros !

Les premières livraisons devraient intervenir au printemps prochain. Volkswagen suivra cette offensive avec son SUV électrique, l’I.D.4, qui sera lancé quelques mois plus tard.

Skoda Enyaq

Skoda Enyaq

Skoda Enyaq

Skoda Enyaq

Skoda Enyaq