Nouvelle Citroën C4 et ë-C4 100 % électrique : les photos

Nouvelle Citroën C4 et ë-C4 100 % électrique

Citroën aura attendu de longues années avant de renouveler sa compacte C4, mais n’aura pas attendu la date annoncée du reveal du 30 juin pour nous dévoiler les photos officielles de sa nouveauté. Et la surprise est au rendez-vous avec un style plutôt décalé. Pour le profil, les designers font référence à la GS, voiture de l’année 1971, et qui avait connu un certain succès commercial. Mais les codes des SUV ont également été utilisés avec des passages de roues marqués, dotés de protection noir mat dans le prolongement des bas de portes. La face avant reprend le principe des blocs optiques surmontés des feux de jour positionnés comme des sourcils, juste sous le capot. Calandre et bouclier sont dans la veine des dernières créations de la marque, comme le C5 Aircross. Les montants de pare-brise peints en noir tout comme les rétroviseurs affinent sa silhouette.

La partie arrière est plus détonnante, particulièrement au niveau des feux arrière ! On croirait davantage avoir affaire à une voiture asiatique sous cet angle.

Citroën proposera sa nouvelle C4 en essence et diesel, mais également avec une motorisation 100 % électrique. Cette Citroën ë-C4 se distingue extérieurement par son logo arrière et ses inserts bleu métal dans les bas de portes avant. Axée sur le confort, cette C4 2020 reprend à son compte les fameuses suspensions à butées hydrauliques progressives, ainsi que les sièges Advanced Confort.

Programmées pour le second semestre 2020, les Citroën C4 et ë-C4 100 % électrique devancent d’une année leur cousine 308 III et e-308.

Avec sa posture haute et sa plate-forme commune avec la catégorie inférieure, la nouvelle C4 nous refait un peu le coup de la C4 Cactus. Ne pas se positionner comme une berline, adopter un style original, et être en retrait de ses rivales pour le niveau de motorisations et de certaines prestations : tout cela n’avait pas payé en termes de vente pour la C4 Cactus. La nouvelle venue bénéficiera heureusement de la déclinaison électrique pour tenter de faire la différence…

Planche de bord de la nouvelle Citroën ë-C4 100 % électrique