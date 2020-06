Peugeot 308 2020 : dernier remaniement

Peugeot 308 2020

La Peugeot 308 de deuxième génération se rapproche progressivement de sa fin de carrière, qui devrait intervenir en 2021. En attendant une 308 III qui sera proposée pour la première fois en électrique ( la e-308 GT ), le modèle actuel bénéficie de quelques nouveautés.

La principale est l’arrivée de l’instrumentation digitale, le i-cockpit digit des 208 II et 3008 II. Autre changement : l’écran central capacitif à finition « glossy » ou d’aspect brillant.

Extérieurement, la nou velle teinte Bleu Vertigo tri-couches devrait faire son petit effet. Les jantes 16″ de la 308 Allure adoptent une finition diamantée, et une nouvelle jante 17″ Boca. Les finitions hautes donnent accès au « black pack » qui teinte en noir les pièces chromées de la carrosserie comme la calandre, les barres de toit du break, les enjoliveurs de vitres latérales et l’entourage des clignotants dans le bouclier.

Peugeot revoit la gamme qui ne comporte plus que 3 niveaux de finitions, qui seront complétés par des séries spéciales. Les 308 Active, Allure et GT sont toutefois complétées par des versions Pack : Active Pack, Allure Pack et GT Pack. Deux séries spéciales sont proposées : Style et Roadtrip.

Du fait de la disparition de l’entrée de gamme Access, la 308 premier prix passe à 24300 euros en finition Active. Si le prix est en hausse de 300 euros, l’équipement progresse avec le i-cockpit digital.

Le break reste présent dans la gamme pour 950 euros de plus. Avec plus de 1,5 million d’exemplaires depuis sa sortie, la Peugeot 308 II réalise une belle carrière. En France, elle n’aura jamais été inquiétée par la Renault Mégane.

Peugeot 308 2020

Peugeot 308 2020

Peugeot 308 2020

Peugeot 308 SW 2020

Peugeot 308 2020

Peugeot 308 SW 2020