Seat Ateca restylé : ce qui change

Seat Ateca restylé

Arrivé en 2016 sur le marché des SUV compacts, le Seat Ateca fête déjà son quatrième anniversaire. Et pour relancer les ventes mais aussi lui donner un style dans l’esprit des nouveautés de la marque, les designers Seat lui ont concocté une nouvelle face avant. Le nouvel éclairage des feux de jour donne l’impression de blocs optiques beaucoup plus effilés qu’ils ne le sont en réalité. La calandre redessinée donne également du caractère à la face avant avec ses angles vifs. On la retrouve logiquement sur la nouvelle Seat Leon mais aussi sur le grand frère de l’Ateca, le Tarraco. Dernier changement pour la face avant : un bouclier redessiné, tout comme le bouclier arrière. Les feux arrière passent eux à la technologie full LED, ce qui leur donne un peu de fraîcheur.

Dans l’habitacle, le cockpit digital est présent de série sur les finitions FR et Xperience, qui remplace la finition Xcellence. L’écran central est désormais proposé en deux tailles : 8,25 et 9,2 pouces. La technologie Full link est désormais proposée avec l’accès sans fil à Android Auto de Google et CarPlay d’Apple. La sécurité n’est pas en reste avec le régulateur de vitesse adaptatif prédictif, le Pre-Crash Assist, le Travel Assist et le Side Assist.

Au niveau des motorisations, le 3 cylindres 1.0 TSI de 110 ch impose la boîte mécanique. Le 4 cylindres 1.5 TSI est ensuite disponible également avec la boîte DSG. Mais pour bénéficier de la transmission intégrale, il faut passer sur le 2.0 TSI de 190 ch.

En diesel, même logique avec les 2.0 TDI 115, 150 et 190 ch. De quoi composer une gamme équilibrée, mais qui fait l’impasse sur l’hybridation.

En 2019, 44 % des véhicules vendus par Seat étaient des SUV. Depuis son lancement l’Ateca a déjà dépassé les 300.000 exemplaires vendus.

