La Skoda Octavia Scout cru 2020

La gamme Octavia nouvelle génération est désormais complète avec l’arrivée de la variante Scout. L’Octavia Scout 2020 reprend le même principe que le modèle sortant : il s’agit de l’équivalent d’une Audi A4 Allroad chez la marque tchèque. Depuis 2007, nous voici face à une petite saga avec l’arrivée de la troisième génération successive de l’Octavia Scout. Basé sur l’Octavia Combi, cette version permet de bénéficier d’une transmission intégrale et surtout d’un look baroudeur avec des boucliers spécifiques, des élargisseurs d’ailes et des bas de caisse rapportés. L’offre de moteurs est assez vaste avec des blocs 2.0 TDI allant de 115 à 200 ch, le moteur 1.5 TSI 150 en boite mécanique, ou en boîte DSG sous l’appellation e-TEC, ou encore le 2.0 TSI de 190 ch. La version 2.0 TDI de 200 ch permet de tracter une remorque de 2 tonnes, avec un couple de 400 Nm.

Cette familiale n’en oublie pas les aspects pratiques avec un volume de coffre en hausse de 30 litres, ce qui lui permet d’afficher fièrement 640 litres de soute !

Avec son pack carrosserie Scout, cette version d’Octavia est plus large de 16 mm et plus longue de 15 mm. Sa hauteur est également réhaussée de 15 mm avec une meilleure garde au sol.

Skoda ajoutera cette version au catalogue de sa nouvelle Octavia dès la rentrée. D’autres versions RS thermiques et de nouvelles versions hybrides devraient encore enrichir le catalogue du best-seller de la marque tchèque.

