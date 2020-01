Nouvelle Seat Leon : les photos officielles

Nouvelle Seat Leon

La nouvelle Seat Leon 2020 devient officielle ! Très attendue, cette nouvelle génération a vu le jour avec un investissement de 1,1 milliard d’euros. Seat se porte bien : la marque a atteint 570.000 ventes en 2019, le record depuis la création de la marque. Cette nouvelle compacte a donc des ambitions élevées, faire toujours mieux et donc élever encore le débat par rapport à la troisième génération. La Leon 4 voit le jour juste après la Golf 8, avec laquelle elle partage évidemment énormément. Cela donne une gamme de motorisations particulièrement vaste, avec des moteurs essence, diesel, TGI au gaz naturel comprimé, hybrides eTSI et hybrides plug-in eHybrid. Soit un choix plus large que jamais !

Construite sur la plate-forme MQB Evo, la nouvelle Seat Leon disposera de toutes les aides à la conduite, mais aussi d’une connectivité embarquée et d’une connectivité à distance.

En carrosserie 5 portes, la Leon mesure désormais 4,38 m, soit 86 mm de plus. Elle perd en revanche 3 mm en hauteur, et 16 mm en largeur. Seat dévoile dans le même temps la carrosserie break. La Leon Sportstourer mesure 4,64 m, soit 93 mm de plus que le modèle sortant. Dans les deux cas l’empattement progresse de 5 cm, ce qui devrait profiter à l’espace intérieur.

Esthétiquement les lignes s’inspirent du profil du modèle actuel, avec des proportions qui ne sont pas sans rappeler celle de la nouvelle Ford Focus. La face avant se distingue par une calandre verticale, et des blocs optiques plus fins. A l’arrière, les nouveaux feux sont reliés par un bandeau lumineux. Cette signature lumineuse est reprise sur le break.

Comme sur l’actuelle, la nouvelle Leon sera proposée avec la finition FR qui se distingue par des boucliers spécifiques, des jantes alliage 17 ou 18″, et un badge FR sur le hayon. Les autres finitions s’intitulent Style et Reference.

En diesel, seuls deux niveaux de puissance de 115 et 150 ch seront proposés. En essence le choix est plus vaste et va du 3 cylindres de 90 ch au 2.0 TSI de 190 ch. L’hybridation légère eTSI sera compatible avec le 3 cylindres 1.0 TSI de 110 ch et le 1.5 TSI de 150 ch. Avec 204 ch la version plug-in hybride sera donc la plus puissante de toute la gamme. En attendant l’arrivée d’une Leon Cupra ? Ou d’une Cupra Leon ?

Nouvelle Seat Leon

Nouvelle Seat Leon

Nouvelle Seat Leon

Nouvelle Seat Leon ST

Nouvelle Seat Leon ST