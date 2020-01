Une prise pour les Jeep Renegade et Compass 4xe hybrides

Jeep Compass 4xe hybride

Jeep commercialisera dès le mois de juin ses deux premiers modèles hybrides plug-in en Europe : les Compass et Renegade 4xe. Et le lancement de ces nouvelles versions est officialisé avec une série limitée « First Edition ». Les prix sont déjà connus : 40900 euros pour le Renegade, et 44500 euros pour le Compass. Mais ces modèles hybrides seront également disponibles avec l’ensemble des versions classiques dès le mois de juin : Longitude, Limited, S et Trailhawk. Techniquement les Jeep Renegade 4xe et Compass 4xe sont motorisés par un moteur 1.3 turbo essence couplé à une boîte automatique qui entraîne les roues avant, et par un moteur électrique qui entraîne les roues arrière.

Cela donne une puissance cumulée de 240 ch, qui permet des accélérations de 0 à 100 km/h en tout juste 7 secondes. En électrique, la vitesse maxi est bridée à 130 km/h. La batterie rechargeable permet d’assurer une autonomie allant jusqu’à 50 km. En cycle WLTP, les émissions de CO2 sont limitées à 50 g pour le Renegade 4xe, et à 53 g pour le Compass 4xe.

En équipement, la série de lancement First Edition est plutôt complète avec de série : le dispositif de détection d’angle mort, la caméra arrière, l’aide au stationnement, les capteurs de stationnement, le système de démarrage sans clé; les rétroviseurs électriques ; le câble pour la recharge publique, les jantes alliage 17″ en offroad ou 19″, les phares full LED sur Renegade ou bi-xénon sur Compass, ou encore le système multimédia Uconnect avec écran TFT 7 pouces.

Jeep est l’un des constructeurs les moins bien placés en Europe pour atteindre les 95 g de rejets de CO2 par voiture vendue. Ces deux modèles hybrides sont donc largement attendus et nécessaires pour améliorer la moyenne de la marque !

Jeep Renegade 4xe hybride

