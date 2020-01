Toyota GR Supra : elle passe au 4 cylindres

Toyota GR Supra

La sportive Toyota GR Supra était jusqu’à présent proposée avec un moteur 6 cylindres 3.0 de 340 ch et 500 Nm. Mais le constructeur japonais va étendre la gamme vers le bas dès cette année, avec l’arrivée d’un moteur 4 cylindres 2.0 turbo. La puissance est annoncée à 258 ch, soit 82 ch de moins que la version 6 cylindres. Mais cette version dispose d’un atout : son poids est inférieur de 100 kg ! Cela lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,2 s, pas mal pour ce niveau de puissance qui la place en concurrence directe avec une Alpine A110. Pour rappel la version de 340 ch réalise ce temps en seulement 4,3 s.

Toyota a couplé son 2.0 turbo à double entrée à une boîte automatique à 8 rapports. La répartition des masses est parfaite, à 50/50 entre l’avant et l’arrière.

Du côté des émissions de CO2, la Supra 4 cylindres est homologuée entre 156 et 172 g en cycle WLTP.

De série, cette GR Supra de 258 ch embarque des jantes alliage 18″, des sièges sports recouverts d’alcantara, un système audio à 4 haut-parleurs, un écran 8,8″ et un pack Supra Safety+ avec : système de précollision avec freinage (PCS), détection des piétons et cyclistes avec freinage, aide au maintien dans la file (LKA) avec correcteur de trajectoire, lecture des panneaux de signalisation (RSA) et limiteur de régime intelligent. Les clients pourront bénéficier d’un niveau d’équipement supérieur en choisissant le pack premium. Celui-ci comprend la sellerie cuir noire, la sono JBL à 12 haut-parleurs, le différentiel actif, la suspension variable adaptative, les freins sport ou encore l’affichage tête haute.

Pour le lancement de cette nouvelle motorisation, une série limitée Toyota GR Supra Fuji Speedway sera commercialisée au printemps. Elle comprend une peinture blanc métallisé, des jantes alliage 19″ noir mat, des coques de rétroviseurs rouge, une sellerie alcantara rouge et noire et des inserts en carbone sur la planche de bord. Sans oublier le contenu complet du pack premium.

Avis aux amateurs : cette série limitée ne sera proposée qu’à hauteur de 200 exemplaires pour l’Europe. 1150 GR Supra ont déjà été vendues l’année dernière en Europe avec le moteur 6 cylindres.

