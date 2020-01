Fiat 500 et Fiat City Cross Hybrid : des hybrides légers

Fiat 500 et Fiat City Cross Hybrid

Fiat décline ses 500 et City Cross en versions hybrides. Le constructeur italien avait pendant longtemps proposé des moteurs bicylindres Twin Air en alternative à d’anciens blocs 4 cylindres atmosphériques. Mais une nouvelle génération de moteurs a vu le jour avec les 3 cylindres Firefly. En remplacement du 1.2 Fire qui a fait le bonheur de nombreuses citadines Fiat . ( plus de 30 millions ! ) , le nouveau 3 cylindres 1.0 Firefly développe 70 ch. Il est couplé à un alterno-démarreur BSG ( pour Belt-integrated Starter Generator ). Le système mild-hybrid Fiat comprend également une petite batterie lithium-ion. Fiat annonce un progrès allant jusqu’à 30 % pour les émissions de CO2.

Le moteur essence peut se couper en roulant en-dessous de 30 km/h, et la batterie lithium-ion permet alors d’alimenter tous les circuits lorsque la voiture roule en mode roue libre. Cette nouvelle motorisation fait l’objet d’un lancement commercial avec les Fiat 500 et City Cross Hybrid Launch Edition. Cette série spéciale est siglée d’un « Hybrid » sur le hayon arrière, et d’un H avec deux gouttes de rosée sur le montant latéral.

Fiat ouvre les commandes de sa 500 Hybrid pour 14990 euros, et en LOA sur 37 mois à partir de 149 euros par mois avec apport de 1800 euros.

Fiat 500 et Fiat City Cross Hybrid

Cette rosée fait référence au début d’une nouvelle ère. Il s’agit en effet du début de l’électrification chez Fiat, avant l’arrivée d’une 500 totalement électrique. Le plan de route devrait certainement évoluer avec la fusion entre FCA et PSA, mais l’électrification de la gamme Fiat devrait se poursuivre coûte que coûte.

Fiat 500 et Fiat City Cross Hybrid

Fiat 500 et Fiat City Cross Hybrid

Fiat 500 et Fiat City Cross Hybrid

Fiat 500 et Fiat City Cross Hybrid