Peugeot 2008 Style et Roadtrip 2021 : de bonnes affaires ?

Peugeot 2008 Style

Même s’il est encore tout jeune et performe très bien commercialement, le Peugeot 2008 a droit à deux séries spéciales cette année : les 2008 Style et Roadtrip.

Commençons par le Peugeot 2008 Style 2021, qui prend la relève de la précédente génération également déclinée en Style en 2016. Cette série spéciale est positionnée entre les finitions Active et Allure. Les prix débutent à 24300 euros, soit 1100 euros de plus que l’entrée de gamme et 800 euros de moins que la finition Allure. ( voir la Peugeot 208 Style équivalente )

Peugeot 2008 Style

Pour convaincre, il faut donc faire le plein d’équipements ! La présentation du 2008 Style comprend le badge sur katana et la sérigraphie Style sur les custodes, des jantes alliage 16″ ELBORN Gris Anthracite, l’aide graphique et sonore au stationnement arrière, les barres de toit longitudinales Noir Brillant, les projecteurs à LED, le rétroviseur intérieur photosensible, l’air conditionné automatique monozone et sellerie tri-matières.

Restent quelques options à cocher : caméra de recul, projecteurs anti-brouillard, navigation 3D connectée et pack Safety Plus.

Mais dans l’ensemble, le niveau d’équipement et convaincant et permet donc de cibler cette version au lieu des Active Pack et Allure.

Peugeot 2008 Roadtrip

Seconde série spéciale inédite sur ce SUV : le 2008 Roadrip. Les prix débutent à 28200 euros tout de même, car il fait l’impasse sur le Puretech 100 et démarre directement avec le moteur Puretech 130. ( voir l’équivalent avec la Peugeot 208 Roadtrip ).

C’est 1600 euros de plus que la finition Allure, et 1200 euros de moins que la finition GT.

Une fois de plus la dotation est très complète avec : Jantes alliage 17 » SALAMANCA diamantées bi-tons Noir Onyx et vernis brillant, Badge et sérigraphie Roadtrip sur custodes, Visio Park 1 avec Caméra de recul, Navigation 3D connectée avec écran tactile 10″, Pack Safety Plus, et une sellerie tri-matières alcantara et TEP.

De nouvelles options sont accessibles : alarme, Grip Control, régulateur de vitesse adaptatif…

En revanche le toit peint en noir n’est pas de la partie : alors pourquoi ne pas passer sur une version GT ?

Peugeot 2008 Roadtrip