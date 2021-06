Peugeot 208 Style 2021 : on l’achète ou pas ?

Peugeot 208 Style 2021

La Peugeot 208 Style est une série spéciale récurrente, qui était déjà connue sur la précédente génération. Et les origines sont même très lointaines puisqu’elles remontent à la 205 Style de 1993 !

En 2021, la 208 II Style se positionne entre les finitions Active et Allure, elle se situe donc au niveau 3 en partant du bas de gamme Like. Les prix débutent à 18950 euros, soit 1050 euros de plus que la finition Active, et 2050 euros de moins que la finition Allure.

Voici ce qu’elle a en plus de la finition Active. Tout commence par l’intérieur, avec une planche de bord « slush » avec décor aspect carbone et baguette noire brillante avec jonc Chromé. Elle bénéficie également du Peugeot i-Cockpit® avec combiné tête haute analogique et matrice TFT 3,5 » couleur.

L’habitacle d’une 208 Style 2021 Puretech 75 ch

Extérieurement la présentation profite des Jantes alliage 16″ TAKSIM, des vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées, et des badges Style.

Aide au stationnement arrière, rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique, lève-vitres arrière électriques et séquentiels avec anti-pincement, surtapis Style, les équipements supplémentaires sont appréciables.

Reste que la climatisation est toujours manuelle, dommage.

Les prix de la Peugeot 208 Style 2021

Puretech 75 : 18950 euros

Puretech 100 : 20150 euros

BlueHDI 100 : 21650 euros

Puretech 100 boite automatique : 21850 euros

Conclusion : Par rapport à une 208 Active, la 208 Style mérite d’ajouter 1050 euros de plus . D’autant que cet écart de prix va se réduire avec la négociation d’une remise commerciale. Cette série spéciale ne va pas en jetter comme une 208 GT Line, mais elle pourra satisfaire ceux qui recherchent un modèle correctement équipé sans se ruiner. On notera au passage l’inflation en matière de voitures neuves ! Une telle citadine de milieu de gamme s’affiche désormais sans complexe autour de 20.000 euros avec des motorisations modestes. Il y a 6 ans, une 208 Puretech 110 Allure coûtait 19650 euros. Quelques années plus tard, vous perdez donc de l’équipement et de la puissance si vous ne montez pas en budget.

L’arrière de la 208 Style 2021

La 208 Style de profil : très proche d’une Allure

Cette série spéciale Style s’intercale entre les 208 Active et Allure