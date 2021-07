Peugeot 208 Roadtrip : trop chère ?

Peugeot 208 Roadtrip

Bien qu’en tête des ventes en France, la Peugeot 208 se décline malgré tout en série spéciale. La nouvelle Peugeot 208 Roadtrip reprend une série étrennée par la 308 Roadtrip pour sa fin de carrière.

Comme sur les autres modèles de la gamme, la teinte Jaune Faro est livrée en série, mais les autres peintures sont en option, y compris le blanc banquise facturé 200 euros. Les jantes alliage 16 » SOHO diamantées peintes Gris Storm font partie de l’équipement de cette série spéciale. Pour parfaire sa présentation, cette 208 Roadtrip se pare des vitres arrière surteintées et de monogramme Roadtrip sur custode.

L’intérieur est sympathique avec une sellerie tri-matière Alcantara et TEP ( simili cuir ) avec surpiqûres orange Sunset. Et les équipements ne manquent pas : Navigation 3D Connectée avec écran tactile 10 » , Visio Park 1 : aide graphique et sonore au stationnement arrière et caméra de recul, Pack Safety Plus : Pack Safety + Freinage d’urgence automatique avec vidéo & radar, volant cuir, surtapis Roadtrip, rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique, climatisation automatique monozone, rétroviseur intérieur photosensible.

Le profil de la 208 Roadtrip

Des options restent disponibles, comme les sièges chauffants à 200 euros, l’accès et démarrage mains libres à 350 euros, le pack Drive Assist à 900 euros et l’attelage à 700 euros.

Les prix de la 208 Roadtrip débutent à 22700 euros. Elle est proposée en essence, en diesel, et en électrique ! Difficile de faire plus complet.

Vaut-elle le détour ? Elle est proposée à 1700 euros de plus qu’une 208 Allure, mais aussi à seulement 1100 euros de moins qu’une 208 GT. Laquelle est nettement plus flatteuse avec ses élargisseurs d’ailes noir laqué, ses projecteurs Full LED et ses jantes alliage 17″.

Quitte à monter autant en tarif, autant prendre le haut de gamme !

Voici le détail des prix :

208 Roadtrip Puretech 100 BVM : 22700 euros

208 Roadtrip Puretech 100 BVA : 24400 euros

208 Roadtrip BlueHDI 100 : 24200 euros

208 Roadtrip électrique 136 ch : 35300 euros