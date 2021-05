Peugeot 308 Style et Roadtrip 2021 : les bonnes affaires ?

Peugeot 308 2020

En attendant l’arrivée de la nouvelle Peugeot 308 III en octobre prochain, la génération actuelle poursuit sa route avec une gamme remaniée, et les séries spéciales Peugeot 308 Roadtrip et Style.

On pourrait s’attendre à de bonnes affaires, qui ne se traduisent pas par une baisse de prix au niveau du catalogue ! Mais les prix de la 308 berline Active Pack viennent de monter à 25050 euros soit 400 euros de plus qu’en début d’année. Ce premier niveau est déjà plutôt bien dotée avec climatisation automatique bizone, jantes alliage 16 pouces, aide au stationnement arrière, rétroviseurs rabattables électriquement, pack look extérieur, volant cuir, Mirror Screen…

Cette 308 Active Pack est proposée en Puretech 110 ou en BlueHDI 130 BVM ou EAT8.

Mais pour seulement 500 euros de plus, vous avez accès à la série spéciale Peugeot 308 Style 2021. Celle-ci soigne sa dotation avec des jantes alliage 16 » diamantées ‘Jade’ plus jolies, les vitres latérales arrière et lunette surteintées, les badges Style sur les ailes avant, et le Visiopark. Sans oublier les seuils de portes en inox marqués Style.

Cette série spéciale a aussi pour avantage d’être également déclinée en Puretech 130 boîte automatique pour 28600 euros.

Peugeot 308 Roadtrip

Les finitions Allure et Allure pack demeurent pour l’instant au catalogue, à partir de 27050 euros et 27450 euros.

A partir de 27900 euros, soit tout juste 450 euros de plus, la série spéciale Peugeot 308 Roadtrip bénéficie de jantes alliage 16″ Zircon diamantées et non plus couleur aluminium, de la sellerie dynamique TEP / Tissu / Alcantara avec double surpiqures grises et orange, de l’accès et démarrage mains libres, et du Pack Drive Assist.

Peugeot maintient également les niveaux de finitions GT et GT Pack, avec des prix allant de 30700 à 36050 euros.

Notre avis : Les séries spéciales Style et Roadtrip sont plus avantageuses que les fintions Active Pack et Allure Pack, pour un supplément modéré. Les finitions GT sont bien présentées, mais trop chères pour un modèle arrivant en fin de vie. Si vous souhaitez commander cette Peugeot 308 arrivant en fin de vie, nous vous conseillons donc la meilleure remise possible sur l’une de ces deux séries spéciales. Vous limiterez ainsi la casse du fait de la décôte supérieure à venir lors de l’arrivée de la nouvelle génération.