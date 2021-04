Hyundai Kona N, 280 ch et du sport !

Hyundai Kona N

Hyundai offre à son SUV Kona une version sportive N survitaminée. Dans l’esprit de la Hyundai i30N, le Kona N va lui aussi bénéficier du 2.0 T-GDI avec une puissance de 280 ch. Le niveau du pack performance de la i30 N !

On se doute que l’inspiration et la cible est venue du groupe Volkswagen, qui propose sur le marché les Volkswagen T-Roc R et Audi SQ2 avec une puissance de 300 ch.

Avec ses 280 ch, le Kona N est capable d’abattre le kilomètre départ arrêté en tout juste 5,5 s, à condition d’activer le Launch Control. Le T-Roc R fait un peu mieux en accélération, avec 4,8 s, et en vitesse de pointe avec 250 km/h contre 240 km/h pour ce Kona.

Hyundai propose cette motorisation de 280 ch et 400 Nm avec une seule transmission : la boîte double embrayage à 8 rapports.

Malgré tout les performances du SUV Hyundai devraient déjà largement donner la banane à celui qui en prendra le volant.

Kona N

En dehors des performances, le Kona N n’a pas oublié de soigner sa présentation. Boucliers spécifiques avec liseré rouge, jantes alliage 19 pouces, étriers de freins rouges, diffuseur arrière avec deux grosses sorties d’échappement : l’ensemble ne manque pas de cachet.

Dommage que l’intérieur ne suive pas avec une personnalisation bien moindre qu’à l’extérieur.

Hyundai commercialisera son Kona N au prix de 37750 euros, sur le marché allemand. C’est en gros 12000 euros de moins qu’un T-Roc R !

Le constructeur coréen n’a toutefois pas encore confirmé sa commercialisation en France, qui devrait dépendre du niveau de rejets et donc du montant du malus écologique.

Kona N 2021

Kona N 2021

Kona N 2021

Kona N 2021

Kona N 2021

Kona N 2021