Audi SQ2 restylé : il arrive en 2021

Après le Q2, le SUV sportif Audi SQ2 a lui aussi le droit à son restyling. Un facelift voulu assez sobre par la marque, alors qu’on aurait espéré des changements plus significatifs.

A l’instar du Q2 restylé, le SQ2 reçoit lui aussi de nouveaux blocs optiques entièrement à LED avec une nouvelle signature lumineuse. Les acheteurs auront bien entendu la possibilité de s’offrir une option supplémentaire pour bénéficier des Matrix LED.

Pas d’évolution mécanique sous le capot, l’Audi SQ2 reste fidèle à son 4 cylindres 2.0 TFSI de 300 ch, associé à une boîte S-Tronic à 7 rapports, qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 s. Ce temps est aussi réalisé en partie grâce à la motricité autorisée par la transmission intégrale Quattro, présente sur toute sportive Audi S. Son moteur coupleux délivre un couple de 400 Nm présent de 2000 à 5300 tr/min.

Lancé il y a 2 ans, le SQ2 était alors donné pour un temps de 4,8 s, il perd donc un dixième lors de son restyling.

De série la monte pneumatique standard du SQ2 est en 235/45 R18, mais les clients peuvent choisir une surmonte pneumatique en 235/40 R19.

Esthétiquement la plupart des gens ne feront pas la différence entre les SQ2 restylés et non restylés, surtout si leurs blocs optiques sont éteints…Les boucliers évoluent légèrement, au niveau des prises d’air à l’avant. A l’arrière les changements sont plus marqués des blocs ( ici en noir laqué ) géométriques qui remontent plus haut que ligne horizontale de la partie basse. On pourra aussi noter de nouveaux coloris, comme ce joli vert pomme !

Audi annonce un prix pour l’Allemagne de 45700 euros, avec une TVA de 19%. Les premières livraisons débuteront début 2021.

