Hyundai i30 N restylée : les changements

Hyundai i30N restylée

Apparue il y a 3 ans, la remarquée Hyundai i30 N bénéficie d’un restyling et de plusieurs nouveautés.

Esthétiquement, les deux carrosseries de cette i30 N hatchback et fastback sont concernées. Et les changements sont bien visibles sur la face avant, avec des blocs optiques dont la signature lumineuse en V est inédite. Les designers Hyundai ont également revisité la forme de la calandre, qui prend de la largeur façon sourire du Joker ! Dans les écopes latérales, on ne trouve désormais plus les feux de jour. Pour le reste l’esprit est le même, avec la fine lame rouge sous le bouclier et une prise d’air inférieure quasiment identique.

Et la nouveauté mécanique est l’arrivée d’une nouvelle boîte N DCT à 8 rapports, double embrayage humide, et palettes au volant. Une alternative à la boîte mécanique 6 rapports qui sera toujours proposée.

Le moteur de 2.0 de cylindrée baptisé 2.0 T-GDI est toujours disponible en standard avec 250 ch et 353 Nm de couple. Cette version reste cantonnée à la boîte mécanique. Choisir le pack performance permet de voir s’envoler la puissance à 280 ch ( contre 275 ch précédemment ), et aussi d’avoir le choix entre les deux transmissions. Cette version de 280 ch voit son couple progresser de 39 Nm pour atteindre 392 Nm. Mais que donnent les performances dans tout ça ?

Il ne faut plus que 5,9 s à la Hyundai i30 N pack performance pour passer de 0 à 100 km/h, un progrès de deux dixièmes de seconde. Les ingénieurs ont aussi pensé aux masses non suspendues, avec de nouvelles jantes en alliage forgées 19″ qui permettent de gagner plus de 14 kg. Autre gain : les nouveaux sièges optionnels du pack performance, avec 2,2 kg de moins.

L’arrivée de cette sportive est annoncée sur le marché début 2021, les prix ne sont pas encore connus, ni les émissions de CO2 et donc les montants de malus…

