La Peugeot 308 Hybrid 136 au catalogue : voici ses tarifs

La Peugeot 308 Active Pack

Bonne nouvelle : la compacte la plus vendue en France, la Peugeot 308, est désormais disponible en motorisation hybride 136 ch. Une alternative économique au diesel, et bien plus accessible que les versions hybrides rechargeables. Voici le détail des prix et des versions proposées.

Prix de départ à 31950 euros

Il faut tout de même compter près de 32000 euros pour la Peugeot 308 Hybrid 136 la moins chère, en finition Active Pack. A 31950 euros, son tarif est plus abordable que la motorisation BlueHDI 130 EAT8 affichée 34420 euros, et bien loin de la version Plug-in Hybrid 180 à 41170 euros.

L’équipement de cette version d’entrée de gamme comprend en série : Ecran central tactile 10 » et deux prises USB-C avant, Peugeot i-cockpit avec combiné d’instrumentation numérique 10 » personnalisable, aide au stationnement arrière, Démarrage mains-libres, Pack Drive Assist: Pack Safety Plus et Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, Jantes alliage 16″, Volant croûte de cuir…

La finition Allure est facturée 33800 euros, soit 1850 euros de plus. Son équipement gagne des éléments sympathiques : Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées, Navigation connectée, Projecteurs Peugeot Matrix LED, Air conditionné automatique bi-zone, jantes alliage 17″.

En haut de gamme, la Peugeot 308 GT Hybrid 136 est au prix de 36400 euros. Le supplément tarifaire de 2600 euros s’accompagne des Jantes alliage 18″ OTTAWA, du Volant cuir chauffant, de l’Accès et démarrage mains-libres, des Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, avec répétiteurs de feux clignotants à LED, de l’Aide au stationnement avant, et du Peugeot i-cockpit 3D avec combiné d’instrumentation numérique 3D personnalisable.

Ces différentes versions se retrouvent également au programme sur la version break, la Peugeot 308 SW, pour 1000 euros de plus. Les prix de la 308 SW Hybrid 136 débutent ainsi à 32950 euros.

Quels sont les atouts de la nouvelle 308 Hybrid 136 ?

La nouvelle motorisation Hybrid 136 ch avec boite e-DCS6 se retrouve désormais sur de nombreux modèles des marques du groupe Stellantis. Même s’il s’agit d’une hybridation légère 48V, elle apporte une baisse de la consommation et des émissions de CO2 de 20 % en moyenne selon les modèles. Ce type d’hybridation auto-rechargeable est parfait en ville, en permettant des phases de roulage en tout électrique, et en douceur. La baisse des rejets permet aussi dans la plupart des cas d’échapper au malus écologique, ce qui est le cas sur cette 308. En version essence Puretech 130 EAT8 encore au catalogue, il faut régler un malus de 230 euros lors de l’achat en neuf. Autre point positif : ce bloc 3 cylindres adopte une courroie de distribution, et devrait donc être bien plus fiable que le Puretech avec ses problèmes de courroie.