Une nouvelle Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion arrive

Avant son restyling, la berline Tesla Model 3 avait eu droit à une version très intéressante, qui combinait la grande autonomie avec la petite motorisation. Cette combinaison offrait alors une excellente autonomie à un prix raisonnable, qui donnait même le droit au bonus écologique. Avant son restyling, la Tesla Model Y va elle aussi pouvoir profiter de cette nouvelle offre, dont voici les détails.

La meilleure version de la gamme Model Y ?

L’arrivée de nombreux concurrents sur le marché a certainement poussé Tesla à proposer une nouvelle configuration sur son Model Y. Car en quelques mois, de sérieux rivaux se sont présentés avec un rapport prix-autonomie intéressant. C’est le cas par exemple du Renault Scénic E-TECH, qui affiche 625 km d’autonomie pour un prix de 46990 euros en finition Techno.

Peugeot déclinera aussi une autonomie de 680 km, elle n’est pas encore au catalogue à l’heure où nous écrivons cet article. Il faudra attendre le début de l’année 2025 pour que cette version arrive, alors que Peugeot n’hésite pas à mentionner ce niveau d’autonomie dans les publicités du e-3008 dès à présent…

De quoi faire réagir Tesla, puisque le Model Y affiche au mieux 533 km dans sa version Grande Autonomie Transmission intégrale ( Dual Motor ). ( lire notre essai de la Tesla Model Y Grande Autonomie )

La nouvelle version Model Y Grande Autonomie Propulsion permettra de faire évoluer l’autonomie à 600 km, avec un temps de 5,9 s au 0 à 100 km/h. Un chiffre déjà digne d’une petite sportive…

A titre de comparaison, le Model Y Propulsion n’affiche que 455 km d’autonomie, et un temps de 6,9 s au 0 à 100 km/h. La version Propulsion transmission intégrale ne met que 5 s sur ce chrono, tout en permettant une autonomie de 533 km.

Quel prix pour cette nouvelle version ?

Pour l’heure, Tesla n’a pas encore communiqué le prix de cette version, qui devrait se situer entre 47000 et 50000 euros. Un placement à 46990 euros aurait permis en France de bénéficier du bonus écologique, mais cela semble peu probable étant donné que la version Propulsion est désormais facturée 44990 euros. On ne peut cependant pas exclure des remises commerciales sur des modèles en stock dans les mois à venir : il sera alors sans doute possible de s’offrir ce niveau d’autonomie maximal sur le modèle tout en profitant du bonus. Attention à un paramètre : le Model Y restylé sera commercialisé cette année, avec de nombreuses évolutions.