Renault Symbioz : tout savoir sur ce nouveau SUV

Le Renault Symbioz arrive très prochainement

Le Renault Symbioz est un modèle inédit, qui sera très bientôt dévoilé. Ce SUV avait déjà été annoncé dans la presse sous le nom de « Grand Captur ». Mais tout comme l’Espace qui aurait pu s’appeler Grand Austral, ce nouveau venu opte pour un nom inédit, Symbioz. Il viendra s’intercaler dans la gamme entre le Captur restylé et l’Austral.

Un Symbioz très proche du Captur

Techniquement, le Renault Symbioz sera donc tout simplement dérivé du Captur. Plate-forme technique CMF-B, motorisations, planche de bord, finitions : les similitudes seront nombreuses. Maintenant que le nouveau Captur a été dévoilé, nous pouvons avoir une idée assez précise de ce qui nous attend avec le « projet DJB ».

Annoncé comme un SUV compact, ce nouveau modèle sera complémentaire aux modèles existants. Sa longueur est déjà connue : il va mesurer 4,41 m, contre 4,239 m pour un Captur 2024, et 4,51 m pour un Austral.

Cette longueur lui apportera une exclusivité par rapport au Captur : il pourra bénéficier du toit panoramique opacifiant Solarbay du Scénic E-TECH. Avec la technologie PDLC, plus besoin d’activer le velum en cas de soleil ! Esthétiquement, il est probable que la face avant soit très proche du Captur. La partie arrière devrait elle, être inédite : son design pourrait donc être plus équilibré et moderne, à confirmer.

La planche de bord devrait donc être similaire à celle du Captur ( voir photo ci-dessous ), avec le fameux système multimédia OpenR Link affiché sur un grand écran vertical de 10″. Pas de Chat GPT au programme, mais les services Google. L’instrumentation numérique utilisera une dalle de 10″ sur la version haut de gamme Esprit Alpine, alors que l’entrée de gamme devrait se contenter d’une plus petite dalle de 7″.

La motorisation full hybride au sommet de la gamme

Dans son dernier communiqué de presse, Renault a mis en avant la motorisation full hybride qui sera proposée sur son Symbioz. En l’occurence la motorisation 1.6 E-TECH de 145 ch présente sous le capot des Clio, Captur et Arkana. L’Austral conservera l’apanage de la motorisation E-TECH de 200 ch.

Il est probable que dans un premier temps, le Symbioz reprenne également d’autres motorisations de son petit frère comme les 1.3 TCE turbo 140 ch mild hybrid 48V BVM et 1.3 TCE turbo 160 ch mild hybrid 48V avec boite EDC. Mais ce bloc quatre cylindres pourrait être très rapidement remplacé par le 3 cylindres 1.2 TCe de 130 ch de l’Austral, avec des variantes inédites.

Renault travaille également sur une nouvelle motorisation hybride de 1,8 L de cylindrée qui viendra remplacer ultérieurement le 1.6 E-TECH.

La présentation du Renault Symbioz aura lieu ce printemps 2024, pour une commercialisation après la rentrée. Plus spacieux qu’un Captur, plus accessible qu’un Austral, ce nouveau modèle devrait surtout voler des acheteurs à l’Arkana, dont les ventes sont déjà en chute.

On peut estimer le prix de départ de la gamme à 27000 euros.