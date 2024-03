Tesla Model Y restylée : le projet secret Juniper – image Theophilus Chin – Drive

La Tesla Model Y sera restylée cette année : que sait-on de ce projet secret intitulé « Juniper » ? Comme vous allez le voir, il y aura de nombreuses similitudes dans les nouveautés avec le dernier facelift de la berline Model 3…

Un restyling dans la continuité de celui de la Model 3

La Tesla Model 3 restylée a été lancée à la rentrée 2023, et elle a depuis vu ses ventes remonter en flèche.

Pour la berline électrique, il s’agit du projet « Highland ». Son contenu pourrait être en grande partie commun avec celui du projet Juniper, étant donné que les deux modèles partagent leurs soubassements, leurs motorisations et leurs équipements.

Esthétiquement, la voiture électrique la plus vendue au monde devrait surtout bénéficier d’une face avant revisitée, avec des projecteurs full LED amincis et horizontaux. Les designers en profiteront pour redessiner le bouclier avant, avec comme toujours une priorité donnée à l’aérodynamisme afin de favoriser la consommation. Le profil sera similaire au modèle actuel, mais pourrait se distinguer par l’arrivée de nouvelles jantes alliage ( et de nouvelles teintes ). A l’arrière, les feux seront aussi effilés pour ne conserver que le contour des feux actuels.

A l’intérieur, les évolutions seront à la fois cosmétiques et technologiques. Tesla devrait ainsi modifier les selleries et inserts de planche de bord, l’insert en faux bois pouvant potentiellement être remplacé par du tissu. Il serait aussi question de nouveaux sièges. Techniquement, le nouveau logiciel embarqué reposera sur une évolution du Hardware ( HW4 ), et pourra ainsi apporter de la rapidité et aussi de nouvelles fonctionnalités.

Mais ce n’est pas tout, puisque les évolutions apparues sur la Model 3 devraient être proposées sur le Model Y : éclairage intérieur personnalisable, sièges avant ventilés, suppression des commodos sur la colonne de direction, Mise à jour du Wi-Fi et du Bluetooth pour une meilleure connectivité aux routeurs et aux appareils mobiles, intérieur plus silencieux, nouvel écran de 8″ pour les passagers arrière…

De nombreux changements qui seront sans doute appréciés au quotidien.

Nouvelles batteries et réduction des coûts

Techniquement, peu de gros changements sont attendus pour les versions Propulsion et Dual Motor. L’autonomie devrait bénéficier des progrès réalisés en aérodynamisme, comme sur le Model 3.

Pour Tesla, un des objectifs du projet Juniper est aussi de réduire les coûts de production du Model Y. Ce qui permettra d’améliorer les marges, et de pouvoir si besoin réduire les prix de vente, selon la demande. Il s’agira par exemple de réduire la complexité du véhicule au niveau de sa fabrication. Ce point sera sans doute décisif pour Tesla, bien plus que le changement visuel de la face avant !

Arrivée à l’automne 2024

Selon l’agence de presse Reuters, le démarrage de la production de ce Model Y restylé interviendrait en octobre 2024, un an après celui de la Model 3 restylée qui commencerait à être assemblée dès le mois de septembre 2023.

L’arrivée de cette version devrait nous donner d’ici l’automne de nouvelles infos sur ce Model Y remanié.

Tesla proposera son Model Y restylé seulement 4 ans après son lancement, ne souhaitant visiblement pas prendre de risques au sujet du vieillissement de son best-seller. Elon Musk souhaiterait qu’elle devienne la voiture la plus vendue au monde, et ambitionne d’atteindre à moyen terme les 10 millions d’exemplaires par an. Pour y parvenir, l’arrivée d’un modèle plus accessible en prix sera nécessaire. Le prix de ce futur modèle pourrait avoisiner les 30.000 euros, mais aucune date n’est encore connue à ce jour…