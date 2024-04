Tesla Model 3 Ludicrous : les folles rumeurs – illustration : Dominic BRNKMN

Depuis sa sortie à la rentrée 2023, la Tesla Model 3 restylée n’a été commercialisée qu’en deux versions : Propulsion et Dual Motor Grande Autonomie. La version Performance n’a pour l’instant pas été reconduite, mais Tesla prépare une version encore plus radicale ! Voici les rumeurs et les infos fiables qui circulent à son sujet.

La Model 3 la plus performante de l’histoire

Attendue pour le premier semestre 2024, la Tesla Model 3 la plus puissante n’a pas encore été officiellement teasée par la marque. Il est probable que sa présentation intervienne en même temps que son arrivée au catalogue. Avant l’arrivée de la Model 3 « Highland », la berline électrique en version Performance disposait de 513 ch, délivrés par deux moteurs. Cette configuration sera toujours de mise sur la nouvelle version, avec une transmission intégrale bien utile pour afficher de beaux chronos.

Les changements devraient se situer au niveau des moteurs électriques, inédits, qui seront encore plus performants. Il serait désormais question d’une puissance de 627 ch, ce qui permettrait de gagner encore trois dixièmes pour l’exercice du 0 à 100 km/h, soit 3 s tout juste !

Selon les dernières fuites, le moteur avant 3D3 développera 270 ch, alors que le moteur arrière délivrera jusqu’à 406 ch. Autre changement pour cette version : une suspension adaptative, qui permettra de bénéficier d’un comportement dynamique en rapport avec ce niveau de puissance. Un mode de conduite axé sur la piste devrait justement permettre d’avoir les réglages les plus affûtés pour bénéficier des performances les plus élevées.

Esthétiquement, la version Performance 2023 se distinguait par des jantes spécifiques, des étriers de freins rouge, mais aussi un petit becquet de hayon façon carbone. Ce type de personnalisation devrait se retrouver sur le nouveau modèle, qui restera au final assez discret.

Quel prix pour la future Model 3 Performance ?

Précédemment à 53000 euros avant sa disparition, la Tesla Model 3 Performance devrait être un peu plus chère? Les rumeurs parlent de 60000 euros, et aussi d’un Track Pack optionnel comme pour la Tesla Model S Plaid. De quoi faire grimper la facture, mais pas tant que ça : cela correspond au montant du malus écologique que l’on retrouve sur la plupart des vraies sportives thermiques en France…