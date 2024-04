Cupra Leon 2024 : elle s’offre enfin une personnalité

Cupra Leon 2024

A sa sortie, la Cupra Leon était particulièrement proche de la Seat Leon. Mais le facelift de 2024 devrait lui offrir une vraie personnalité, avec une face avant qui partage certains traits avec le Cupra Formentor restylé.

Qu’est-ce qui change sur la nouvelle Cupra Leon 2024 ?

Esthétiquement, on ne pourra pas confondre la Cupra Leon 2024 d’un modèle 2023. Sa face avant est revisitée en profondeur, et reprend le style qui sera en vigueur sur la nouvelle gamme Cupra. Elle comprend par exemple un nez de requin en partie supérieure, surmonté du logo de la marque espagnole. De part et d’autre, les nouveaux projecteurs Matrix LED sont triangulaires. Ils mettent en avant une nouvelle signature lumineuse, qui comprend trois petits triangles, comme sur le nouveau Formentor.

A l’arrière, le bandeau lumineux entre les feux comprend désormais le logo Cupra qui devient lumineux. Les feux arrière sont également retouchés avec là aussi trois triangles.

Pas moins de 9 dessins de jantes alliage seront proposés, en 18″ et 19″. Du côté des coloris, on retrouve les Bleu Fjord, Noir Minuit, Blanc Nevada, Gris Magnétique, Gris Graphène, Gris Taïga et Gris Magnétique Mat. Et deux nouvelles teintes arrivent : Century Bronze Mat et Gris Encelade Mat.

L’intérieur est lui aussi revisitée, avec une qualité perçue qui devrait progresser grâce à l’arrivée de nouveaux matériaux. Au centre de la planche de bord, l’écran mesure désormais 12,9″. Les acheteurs pourront aussi choisir le système audio Hi-Fi avec 12 haut-parleurs, conçu par Sennheiser Mobility. La puissance de 390 W est assez parlante, reste à tester, en vrai.

Le volant Supersports CUPRA lui, est désormais en série.

Une Cupra Leon eHybrid plus performante

Comme la Volkswagen Golf 2024, la nouvelle Leon s’offre les services de la dernière motorisation hybride rechargeable du groupe Volkswagen. Celle-ci comprend le dernier 1.5 TSI de 150 ch en remplacement du 1.4 TSI, alors que la puissance cumulée passe à 272 ch. Mais ce n’est pas tout : l’autonomie évolue aussi avec jusqu’à 100 km d’autonomie en tout électrique. Un chargeur rapide permet aussi de se brancher sur des bornes en courant continu, avec une capacité de charge de 50 kW.

Une déclinaison de 204 ch sera aussi proposée. Au sommet de la gamme thermique, ce sera le 2.0 TSI de 300 ch qu’on retrouvera sous le capot. Ceux qui veulent moins dépenser pourront se contenter d’une motorisation de 150 ch, en essence ou en diesel.

Il faudra attendre le troisième trimestre pour pouvoir commander une Leon, en berline ou en break Sportstourer.