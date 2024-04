Cupra Formentor 2024 : les nouveautés du facelift

Cupra Formentor 2024

Seul modèle exclusif Cupra en dehors de la Born ( un clone de l’ID.3… ), le Cupra Formentor a rapidement rencontré un vrai succès, y compris en France. Ce SUV compact arrive désormais à mi-carrière et s’offre un facelift important, qui change radicalement sa face avant. Voici l’ensemble des nouveautés de cette nouvelle version.

Les nouveautés du Formentor 2024

Cupra avait officiellement dévoilé la nouvelle identité de la marque espagnole l’année dernière, avec l’annonce des modèles inédits, Terramar et Tavascan, ainsi que la petite Raval. Contrairement à Seat dont les ventes dégringolent, Cupra suscite des attentes importantes de la part de la maison mère Volkswagen. Pour 2024 le Cupra Formentor s’empare donc lui aussi du nouveau design maison, avec une face avant entièrement revisitée.

Les blocs optiques en forme de triangles se démarquent par leur nouvelle signature lumineuse, qui comprend 3 triangles. Une forme géométrique qui devient un élément visuel important pour Cupra.

Le bouclier est également entièrement redessiné, avec une large prise d’air centrale et des écopes latérales…triangulaires ! En partie supérieure le nez de requin sera aussi présent sur d’autres modèles de la marque.

A l’arrière, c’est la partie lumineuse qui évolue principalement. La signature lumineuse des feux reprend également les triangles, tandis que le bandeau lumineux met en avant un logo Cupra lumineux. Une tendance qui devrait se développer dans les années à venir. Ces modifications esthétiques se complètent par l’arrivée de nouvelles jantes alliage, et de coloris inédits Century Bronze Mat et Gris Encelade Mat.

Cupra Formentor 2024

Evolutions techniques

Techniquement le Cupra Formentor 2024 passe à la plate-forme MQB Evo, et se met ainsi à jour au niveau du dernier Volkswagen Tiguan. Il ne se refuse rien en motorisations avec tout ce qui se fait aujourd’hui en thermique : TSI (essence), hybridation légère (eTSI Hybrid), TDI (diesel) et eHybrid (hybride rechargeable).

En essence, le nouveau Formentor s’offre ainsi les services de la dernière version du 2.0 TSI avec 333 ch, comme sur d’autres sportives du groupe. Cette version sportive est dotée de la technologie Torque Splitter de répartiteur de couple, et de freins Akebono, et d’une transmission intégrale adaptative 4Drive. Dans l’immédiat il n’est donc plus question de la version 5 cylindres, avec le bloc de l’Audi RS3.

En hybride rechargeable, la toute dernière motorisation de 272 ch sera aussi proposée, avec une autonomie en électrique qui passe désormais à 100 km. Une belle alternative pour les réfractaires au 100 % électrique ! La capacité nette de la batterie est de 19,7 kWh net contre seulement 12,8 kWh précédemment.

Dans l’habitacle, un nouveau système audio Hi-Fi avec 12 haut-parleurs développant 390 watts est proposé. Il est signé Sennheiser Mobility, ce qui devrait motiver les acheteurs à cocher l’option. A bord l’interface du Digital cockpit a été revue, tout comme l’écran central de 12,9″ avec un curseur rétro-éclairé.

Ce nouveau Formentor n’est attendu qu’au troisième trimestre 2024, ses prix sont donc encore inconnus. Son remplaçant a déjà été annoncé, il sera 100 % électrique et basé sur une plate-forme SSP inédite. Son arrivée est prévue d’ici 2027.