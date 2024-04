Quand peut-on réparer un impact sur son pare-brise ?

Votre véhicule vient de subir un choc et un impact apparaît sur votre pare-brise. Que devez-vous faire dans cette situation délicate ? Doit-on immédiatement le réparer ou peut-on attendre ? En réalité, certaines situations exigent une intervention immédiate, tandis que d’autres permettent de temporiser. Voici donc les cas où même en cas d’impact, le remplacement du pare-brise est incontournable et ceux où une réparation suffit.

Quand la réparation d’un impact est obligatoire ?

Selon la loi, certains types d’impacts doivent impérativement être réparés en raison des risques potentiels qu’ils représentent sur la route. Si l’impact est localisé directement dans le champ de vision du conducteur, il est alors impératif de procéder au remplacement du pare-brise, indépendamment de la taille de l’impact.

De même, si votre pare-brise présente un bris dont la taille excède celle d’une pièce de monnaie de 2 euros, soit plus de 2,5 cm de diamètre ou bien une fissure, vous êtes dans l’obligation de faire remplacer votre pare-brise, peu importe où l’impact ou la fissure se trouve. Enfin, avec un vitrage qui comporte plus de trois impacts, l’automobiliste est tenu de remplacer son pare-brise.

Quand la réparation du pare-brise est fortement conseillée ?

Cependant, il existe des situations où la réparation du pare-brise est fortement recommandée, même si elle n’est pas obligatoire. Par exemple, si un impact est situé à moins de 4 cm des joints, il est probable qu’il vous empêche de passer le contrôle technique.

De plus, il est vivement recommandé de réparer son pare brise. si un impact survient en période hivernale. En effet, le froid rend le pare-brise plus fragile, et il pourrait se transformer en fissure. Pour une réparation optimale de votre pare-brise, n’hésitez pas à contacter un professionnel et à prendre rendez-vous via leur formulaire de contact en ligne.

Quel budget pour une réparation de pare-brise ?

Une intervention de réparation d’impact est nettement moins onéreuse que le remplacement d’un pare-brise complet. D’où l’importance d’effectuer la réparation rapidement ! Ce type de réparation d’impact coûte environ une centaine d’euros, alors qu’un changement de pare-brise peut être facturé plusieurs centaines d’euros. Tout dépend du modèle de votre véhicule et du prix de la pièce de verre.

Dans le cas d’une intervention prise en charge par une garantie bris de glace, le coût sera celui du montant de la franchise. Dans le cas de certaines assurances auto tous risques, il n’y a même pas de franchise à régler.

Le temps de réparation est très rapide, et peut même se faire sans rendez-vous dans de nombreux centres spécialisés.

Que ce soit pour respecter la loi ou pour votre propre sécurité, il est crucial d’agir rapidement en cas d’impact sur votre pare-brise. N’oublions pas non plus que ce type de dommage peut aussi générer une défaillance majeure ou critique, ce qui ne permettra pas d’obtenir le précieux sésame lors du passage au contrôle technique.