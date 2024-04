Première image de la Dacia Spring 2 : la suite en 2027 – illustration : Kolesa.ru

Dacia vient tout juste de présenter sa Spring restylée, qui sera commercialisée d’ici quelques mois. Ce facelift indique que la citadine électrique est déjà arrivée à mi-carrière : sa remplaçante devrait donc bientôt être un sujet de réflexion pour Dacia. N’oublions pas que la petite Spring assemblée en Chine est une très proche cousine d’un modèle Renault, la Kwid.

Une nouvelle génération pour 2027

Etant donné le succès rencontré par la Spring, il est fort probable qu’elle reçoive une descendance dans les années à venir. Cette image diffusée par le site Kolesa nous montre un modèle qui rompt avec le style de petit crossover de la Spring actuelle. Ici il n’est plus question de crossover, mais d’une berline à mi-chemin avec un monospace ! Le tout avec des angles marqués, et notamment au-dessus des passages de roues à la manière du nouveau Duster. Les projecteurs reprennent une signature lumineuse proche des derniers modèles Dacia, avec une calandre qui les relie en mettant en avant le nouveau logo de la marque.

Ici présentée en cinq portes, cette Dacia Spring 2 camoufle ses poignées de portes arrière dans les montants. Il ne s’agit pour l’heure que d’une proposition, car aucun prototype de Spring 2 n’a encore été croisé sur les routes. Cette nouvelle génération pourrait être basée sur la plate-forme AmpR Small. Il est également très probable qu’elle gagne en puissance, ainsi qu’en autonomie. Electrique la moins chère du marché français, la Dacia Spring souffre désormais de la perte du bonus écologique du fait de sa production en Chine.

Mais pour la seconde génération, une production en Europe ne changerait pas forcément les choses à ce niveau-là : les subventions auront peut-être disparu d’ici là. C’est ce qui s’est déjà produit dans plusieurs pays d’Europe, dont l’Allemagne. Le bonus écologique de 4000 euros ( ou majoré à 7000 euros selon conditions de revenus ) en France aura sans doute encore fondu d’ici là, ou bien disparu purement et simplement.

La concurrence devrait aussi être plus présente dans les premiers prix, notamment avec Stellantis en partenariat avec Leapmotor, qui devrait mettre sur le marché des voitures bon marché comme la T01. En 2027, la demande sera donc au rendez-vous pour des électriques bon marché, mais la Spring n’aura plus autant le champ libre que dans les années précédentes. Elle devra donc évoluer et maintenir un tarif attractif…